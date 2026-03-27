Algérie: Crash du vol Air Algérie AH5017 - Le tribunal correctionnel rendra sa décision le 28 septembre

Le tribunal correctionnel de Paris rendra sa décision le 28 septembre 2026 dans le dossier du crash du vol Ouagadougou-Alger survenu en juillet 2014, pour lequel la compagnie Swiftair a été jugée pendant trois semaines pour homicides involontaires.

Le procès du crash d'Air Algérie en 2014 qui avait fait 116 morts s'est achevé ce 26 mars 2026. Dans le box des accusés, la compagnie Swift Air qui était propriétaire de l'avion. Le Tribunal correctionnel de Paris rendra sa décision le 28 septembre prochain.

Le Parquet avait requis la peine maximale dans ce type d'affaires : à savoir 225 000 euros d'amende.

« La satisfaction des familles de victimes, c'est qu'un procès ait pu se tenir »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'avocat des parties civiles, Maître Sébastien Busy, les familles des victimes sont soulagées que le procès se soit tenu entièrement, explique-t-il au micro de Sophiane Amazian : « Les familles des victimes connaissaient l'enjeu pénal et la modicité de l'amende qui peut être prononcée contre la société Swift Air, qui est tellement disproportionnée dans sa petitesse par rapport aux 116 vies perdues. Maintenant, la satisfaction des familles de victimes, c'est qu'un procès ait pu se tenir, que l'on ait pu exposer les causes de cet accident, que le parquet a sollicité la déclaration de culpabilité de la société Swift Air. »

Mais l'attitude de la compagnie espagnole a pu contrarier, poursuit l'avocat : « En revanche, il y a eu une grande déception pour ces familles de victimes lorsque le représentant de la société Swift Air, après avoir entendu pendant toute une après-midi les parties civiles venir exprimer leur tristesse, leur malheur, leur douleur, ce dernier est venu dire à la barre du tribunal qu'ils [Swift Air, NDLR] n'avaient pas adressé leurs condoléances après l'accident, simplement parce que la société n'avait pas pris conscience de leur douleur. Je pense qu'on se moque un peu du monde. »

L'accident avait fait 116 morts

Dans l'appareil qui effectuait le vol AH5017 se trouvaient 110 passagers dont 54 Français, 23 Burkinabè, des Libanais, des Algériens et six membres d'équipage, tous espagnols. Il s'est crashé en plein Sahel le 24 juillet 2014.

En pleine nuit, alors que l'aéronef traversait une zone intertropicale orageuse, la non-activation du système d'antigivrage avait conduit à la formation de cristaux de glace dans des capteurs de pression, entraînant la décélération automatique des moteurs, sans réaction appropriée de l'équipage et jusqu'au décrochage fatal. La boîte noire de l'avion n'a pu être exploitée.