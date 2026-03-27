Congo-Kinshasa: Football - La Jamaïque, dernier adversaire de la RDC sur la route du Mondial 2026

La RDC est fixée. Qualifiés d'office pour la finale des barrages intercontinentaux du Mondial 2026, les Léopards affronteront la Jamaïque, mardi à Guadalajara (Mexique), pour une place dans le groupe K de la Coupe du monde aux côtés de la Colombie, du Portugal et de l'Ouzbékistan. Un rendez-vous décisif pour une nation qui n'a plus disputé la phase finale depuis 1974.

La Jamaïque sera donc le dernier obstacle sur la route du rêve mondial congolais. Les Reggae Boyz ont composté leur billet pour cette finale en dominant la Nouvelle-Calédonie (1-0), grâce à un but de Bailey Cadamarteri, opportuniste sur un coup franc mal repoussé. Une victoire logique, même si les Océaniens, 150es au classement FIFA, se sont procuré quelques frayeurs offensives qui ont rappelé que la Jamaïque reste prenable.

De son côté, la RDC arrive à Guadalajara avec des certitudes renforcées. Mercredi, les Léopards se sont imposés 2-0 face aux Bermudes en match amical, une répétition générale réussie avant ce rendez-vous crucial. Au-delà du score, c'est la dynamique et la confiance retrouvée qui nourrissent l'espoir d'un retour en Coupe du monde, cinquante-deux ans après l'unique participation de 1974.

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En face, la Jamaïque dispose d'une expérience incertaine du haut niveau. A la 69e place du classement Fifa, la sélection caribéenne a déjà connu la Coupe du monde, en 1998 en France, même si l'aventure s'était arrêtée dès la phase de groupes. Le parcours des Jamaïcains dans les éliminatoires de 2026 est à prendre en considération: quatre victoires en quatre matches lors de la première phase contre le Guatemala, la République dominicaine, la Dominique et les Îles Vierges britanniques, puis une deuxième place dans la poule B de la seconde phase, à un seul point de Curaçao, directement qualifié.

Une victoire lors du duel à Guadalajara ferait des Léopards le 10e et dernier représentant africain au Mondial 2026, aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, du Ghana, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie.