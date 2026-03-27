Afrique: Les États-Unis attaquent l'OMC au premier jour de sa conférence ministérielle au Cameroun

Les États-Unis s'en sont pris à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à l'ouverture, ce jeudi 26 mars, d'une conférence ministérielle à Yaoundé, la Chine prenant le contrepied en défendant l'OMC et appelant à « s'opposer aux actes d'unilatéralisme et de protectionnisme ».

« Le commerce mondial connaît ses pires perturbations depuis 80 ans. » La déclaration est signée de la directrice de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui tient en ce moment sa conférence ministérielle. Celle-ci s'est ouverte ce jeudi 27 mars, au Cameroun.

En toile de fond de ce rendez-vous à Yaoundé: la montée du protectionnisme et la guerre au Moyen-Orient.

« L'OMC est incapable de traiter certains problèmes systémiques »

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L'OMC est certes l'une des rares institutions internationales que les États-Unis n'ont pas quittées. Mais le représentant de Donald Trump sur place en a profité pour s'en prendre violemment à l'organisation. « L'OMC a cautionné et contribué à des déséquilibres graves et persistants », a tancé Jamieson Greer, représentant au commerce des États-Unis, venu porter à Yaoundé ces accusations. « Nous estimons que l'OMC est incapable de traiter certains problèmes systémiques, poursuit-il. En tant que ministres, notre priorité doit être de mener des réformes qui rendront l'OMC plus réactive à l'égard de ses membres et amélioreront notre capacité à obtenir des résultats qui optimisent nos relations commerciales. »

Jamieson Greer plaide pour une réforme du système de prises de décisions de l'organisation qui est fondé sur le consensus de ses 166 membres. Une réforme qui doit restaurer la confiance dans le système commercial multilatéral, estime de son côté le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana.

La Chine appelle l'OMC à « s'opposer aux actes d'unilatéralisme et de protectionnisme »

Son homologue chinois, Wang Wentao, a, lui, appelé à « garder le cap » et à « s'opposer aux actes d'unilatéralisme et de protectionnisme ».

De leur côté, les ministres du Commerce de l'Union européenne ont adopté une déclaration en marge de la conférence ministérielle. Ils se disent « attachés à un système multilatéral, ouvert, équitable et fondé sur des règles », tout en se disant ouverts à une modernisation de l'OMC, faute de quoi, estiment-ils, l'organisation risque de « perdre de son influence ».

Les membres de l'organisation se réunissent au Cameroun jusqu'à dimanche pour tenter de relancer une institution fragilisée par les tensions géopolitiques, les blocages des négociations et la montée du protectionnisme, alors que la guerre au Moyen-Orient fait peser une lourde menace sur les échanges mondiaux.