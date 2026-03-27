Gabon: Le pays veut produire son propre poulet pour réduire sa dépendance aux importations

27 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Yves Laurent Goma

Au Gabon, à compter du 1er janvier 2027, l'importation de poulets sera interdite. À 9 mois de cette date butoir, le gouvernement s'organise. Ce 26 mars 2026, le ministre de l'Agriculture et son collègue du Commerce ont, lors d'une conférence de presse, lancé un recrutement de 150 fermiers locaux qui bénéficieront d'un financement public pour renforcer la production locale de poulet, la viande la plus consommée dans le pays.

Le défi est de taille : selon des données officielles, seulement 5% des poulets consommés au Gabon sont produits localement. Et pourtant, les Gabonais consomment 100 000 tonnes de poulets par an.

Le ministre de l'Agriculture, Pacôme Kossy, énumère les avantages prévus pour les 150 premiers fermiers qui seront recrutés : « Au premier point, c'est l'extension des fermes sur le plan de la terre, mais aussi de bâtiments. Le deuxième point, c'est l'intrant, les poussins, l'aliment pour la volaille et le bétail. Le troisième point, c'est l'accompagnement en termes de formation, en termes de gestion d'affaires. »

Plus d'un milliard d'euros d'importations

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Le Gabon a délaissé son élevage et son agriculture dès les années 1980. À cette époque, le pays se finançait en grande partie grâce à l'argent du pétrole. Libreville s'était alors lancé dans l'importation massive des produits alimentaires.

Des importations qui se poursuivent encore, rappelle Zenaba Gniga Chaning, ministre du Commerce : « On parle de 70 000 milliards, voire 80 000 milliards de francs CFA [entre 1,06 et 1,22 milliard d'euros, NDLR]. Si nos entrepreneurs avicoles arrivent à avoir même la moitié seulement de ce chiffre d'affaires par an, c'est énorme. »

Le Gabon accuse un manque criant d'aliments pour la production de viande. « Nous encouragerons la culture de maïs et de soja pour rendre le poulet local moins cher », a assuré le ministre de l'Agriculture.

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