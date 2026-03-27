Congo-Kinshasa: Une vidéo d'une femme maltraitée par un médecin juste après un accouchement provoque l'émoi

En République démocratique du Congo (RDC), une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a provoqué une vive émotion. On y voit un médecin violenter une patiente. Un acte condamné par les autorités qui ont lancé des enquêtes.

La scène a été tournée il y a quelques jours à l'hôpital général de référence de Kinkole, dans la province de Kinshasa, à quelques kilomètres de l'aéroport de la capitale de la RDC, juste à la sortie des zones très urbanisées.

On voit sur cette vidéo une femme qui vient d'accoucher en train de subir un acte médical de la part du médecin. Elle a mal, très mal, puisque celui-ci essaie notamment de recoudre une déchirure vaginale sans anesthésie locale, ni générale. La dame se plaint d'une douleur insupportable, ce qui agace le médecin qui se met à la taper.

Médecin suspendu

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Ces images ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes ont pris la parole pour dénoncer plus largement les violences gynécologiques et obstétricales en RDC.

Beaucoup de politiques aussi ont dénoncé les actions du médecin, notamment la Première ministre Judith Suminwa, la première dame Denise Tshisekedi ou encore la rapporteure du Sénat, Nefertiti Ndudianza.

Très vite, le ministère de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête. Puis, c'est le ministère de la Santé qui a suivi avec cette annonce jeudi soir du ministre Samuel Kamba de la suspension préventive du médecin incriminé et une inspection du côté de cet hôpital de Kinkole.

Phénomène systémique

Pour des associations de lutte pour les droits des femmes, il faut cependant aller plus loin : elles dénoncent ces violences comme un phénomène systémique qui demande un engagement des autorités pour y mettre fin. La patiente a, elle, été prise en charge dans un hôpital privé de Kinshasa.