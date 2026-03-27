Afrique: Le Nigeria s'offre l'Iran et le Cameroun s'incline face à l'Australie en match amical

À l'occasion des Journées Fifa ce vendredi 27 mars, le Nigeria a battu l'Iran alors que le Cameroun s'est incliné en fin de rencontre face à l'Australie. Le Cap-Vert a perdu contre le Chili.

Le Nigeria, sans Victor Osimhen, laissé à disposition de Galatasaray, a remporté sa rencontre amicale contre l'Iran, mondialiste, à Antalya en Turquie (2-1) . Sur une passe de Samuel Chukwueze, Moses Simon a marqué dès la sixième minute de ce duel entre l'Iran et le Nigeria pour l'unique réalisation de la première période.

En seconde période, le Nigeria, qui ne s'est pas qualifié pour le prochain Mondial, a doublé la mise avec Akor Adams, attaquant du FC Séville, à la 51e minute sur une passe décisive de Ademola Lookman.

Les Iraniens ont réduit le score avec un but à la 67e minute signé Mehdi Taremi, attaquant de l'Olympiakos. Les Super Eagles d'Eric Chelle remportent ainsi une victoire 2-1 contre les Iraniens, qui sont en répétition générale avant la Coupe du monde 2026.

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Pas qualifié pour la Coupe du monde 2026, le Cameroun affrontait l'Australie à Sydney. Après avoir repoussé les assauts australiens sur la pelouse du Stadium Australia de Sydney, les Camerounais ont finalement chuté à la 85e minute (1-0).

Après un bon mouvement collectif, Jordan Bos a trompé Devis Epassy du pied gauche et inscrit l'unique but de cette rencontre amicale. À la 70e minute, Epassy avait fait un arrêt majestueux sur penalty pour permettre aux Lions indomptables de rester en vie. Le Cameroun aura l'opportunité de se rattraper contre la Chine, mercredi 31 mars à Melbourne.

Le Cap-Vert s'est incliné face au Chili (4-2). À la 16e minute, Breton Diaz a ouvert le score. Le Cap-Vert a égalisé à la 21e minute avec Livramento. Juste avant la mi-temps, Cabral a marqué pour permettre au Cap-Vert de passer devant au score. Au retour des vestiaires, Gutierrez remet les deux équipes à égalité à la 58e minute, avant que Loyola ne donne l'avantage aux siens à la 67e. Tapia vient ensuite sceller la victoire chilienne avec un troisième but en seconde période à la 79e. Le Cap-Vert aura l'occasion de se relancer contre la Finlande le 30 mars.