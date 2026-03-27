Tunisie: CAB - Des blessés en cascade!

Les Cabistes se surpassent désormais à chaque match et s'exposent à des risques de blessures.

- Le match de Coupe de dimanche dernier contre l'ASM en est la parfaite illustration, puisqu'il a laissé des séquelles chez les joueurs qui se sont donnés à fond.

On pense notamment à Amine Allala, blessé à la tête, qui a quitté le terrain et emmené d'urgence à l'hôpital où il a dû effectuer un scanner pour s'assurer qu'il n'y avait rien de méchant.

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À un degré moindre, l'autre axial, Doukali, et le latéral gauche Rhimi étaient contraints de céder leurs places en cours de jeu lors du même match.

Fort heureusement, on a eu plus de peur que de mal dans l'entourage immédiat du CAB, selon une source proche ,du club.

Nous souhaitons, à tous les trois, un prompt rétablissement. La pause est venue à point nommé pour que ces défenseurs puissent récupérer de leurs blessures respectives.

Dette : deuxième tranche honorée...

Les responsables bizertins viennent de payer la deuxième tranche de dettes qui s'élève à près de 900.000 dinars, selon notre source. Un paiement échelonné qui prendra fin au début de la saison prochaine.

Le CAB va donc pouvoir éviter de subir des sanctions qui pourraient aller jusqu'à la rétrogradation en division inférieure.

Abdou Seydi au Stade 15-Octobre!

L'ex- milieu cabiste, Abdou Seydi, qui a «vécu» près de trois saisons au club nordiste a été aperçu, dimanche dernier au Stade 15-Octobre. Il est venu assister au match de Coupe qui a opposé le CAB à l'ASM.

Les responsables bizertins ont saisi cette occasion pour honorer cette perle sénégalaise devant le public «jaune et noir», en signe de reconnaissance au court, mais ô combien riche passage passé au sein de la famille Cabiste.

Aziz Chaabane en U20

Le milieu de terrain, Mohamed Aziz Chaâbane, est appelé en équipe nationale des moins de 20 ans pour un stage qui se déroule actuellement à Tunis, et ce, en vue de préparer la compétition africaine.

L'équipe tunisienne affrontera en amical son homologue mauritanienne de la même catégorie, à deux reprises, aujourd'hui et ce lundi.

CAB- ASS, le vendredi 3 avril

L'équipe cabiste affrontera le vendredi 3 avril l'AS Soliman pour le compte de la 24e journée du championnat au Stade 15-Octobre.

Une belle occasion pour les camarades de l'excellent gardien de but, Youssef Maktouf, de creuser davantage l'écart avec les derniers classés.