Tunisie: Mémoire vive de la création tunisienne - Habib Chebil, le corps en scène et en lumière

Hommage à une figure singulière ayant su tisser un dialogue fécond entre peinture et théâtre, et marquer durablement l'imaginaire artistique tunisien.

À l'occasion de l'exposition rétrospective consacrée à l'artiste plasticien Habib Chebil (1936-2004), intitulée «Émergence du corps», organisée par la Maison des Arts, en partenariat avec la Direction des arts plastiques et le Théâtre national tunisien, et en écho à la Journée mondiale du théâtre, retour sur le parcours créatif d'une figure majeure de la scène artistique tunisienne.

Né à Menzel Bourguiba, Habib Chebil suit sa formation à l'École des Beaux-Arts de Tunis, où il obtient son diplôme en 1964. En 1973, il s'installe à la Cité des Arts de Paris, une expérience déterminante qui nourrit et élargit sa vision esthétique.

Parallèlement, il transmet son savoir en enseignant à l'Institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme de Tunis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est en 1973 qu'il présente sa première exposition personnelle à la salle El Akhbar à Tunis, où il reviendra deux ans plus tard. Son oeuvre, marquée par une recherche constante autour du corps et de ses métamorphoses, s'ouvre rapidement à l'international, avec des expositions en France, au Canada, en Belgique et en Allemagne.

Mais l'univers de Habib Chebil ne se limite pas à la peinture. Il s'impose également comme une figure audacieuse du théâtre tunisien, explorant la mise en scène et la scénographie -- ou l'art plastique appliqué à la scène. Son parcours théâtral s'étend aussi à l'écriture dramatique, faisant de lui une référence incontournable du théâtre contemporain en Tunisie.

Parmi ses mises en scène les plus marquantes figurent «Moual», «Carnaval» et «Symphonie». En reconnaissance de son apport, il est honoré lors des Journées théâtrales de Carthage en 2003.

Artiste aux multiples talents, il investit également le champ de la scénographie télévisuelle au sein de l'établissement de la télévision tunisienne, contribuant à enrichir le langage visuel du petit écran.

Habib Chebil s'éteint le 28 octobre 2004, à l'âge de 68 ans, dans sa ville natale de Menzel Bourguiba. Il laisse derrière lui une empreinte singulière, à la croisée des arts plastiques et du théâtre, inscrite durablement dans la mémoire culturelle tunisienne.