Afrique du Nord: Tunisie-Inde - Tenue de la 6e session des consultations politiques bilatérales

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, le vendredi 27 mars 2026, Mme Neena Malhotra, Secrétaire (Sud) au Ministère indien des Affaires Étrangères, chargée de la coopération avec les pays du Sud, à l'occasion de la tenue de la sixième session des consultations politiques bilatérales entre le Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger et le Ministère indien des Affaires Étrangères.

Lors de cette rencontre, M. le Ministre a souligné l'importance de renforcer davantage les relations de partenariat et de coopération tuniso-indiennes, insistant sur l'importance de la tenue de cette session de consultations politiques bilatérales en préparation des travaux de la treizième session de la commission mixte tuniso-indienne.

De son côté, la diplomate indienne a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la Délégation qui l'accompagne.

Elle a salué le niveau des relations bilatérales et réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre le travail avec la partie tunisienne afin de développer davantage la coopération et le partenariat entre les deux pays dans divers domaines, sur la base d'intérêts mutuels.

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Elle a également présenté, dans ce contexte, les principaux axes pour lesquels son pays souhaite intensifier la coopération, notamment dans le secteur minier, les domaines liés aux énergies renouvelables, ainsi que les programmes de coopération scientifique et académique.

Les travaux de la sixième session des consultations politiques bilatérales ont été coprésidés par M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, et Mme Neena Malhotra.

Cette session a constitué une occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales et d'examiner les perspectives de coopération et de partenariat tuniso-indiens dans plusieurs secteurs d'intérêt commun, en particulier le commerce, l'investissement, l'agriculture, les énergies renouvelables, les mines, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, les technologies de l'information et de la communication, l'environnement, la culture, le tourisme et la santé.

Les deux parties sont convenues de poursuivre la coordination et la concertation constructive au niveau multilatéral, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies et dans le cadre des pays du « Sud global », ainsi que de soutenir mutuellement leurs candidatures au sein des organisations internationales.

Elles ont également échangé leurs points de vue sur les principales questions régionales et internationales actuelles, au premier rang desquelles la question palestinienne.

À cet égard, M. le Secrétaire d'État a réaffirmé la ferme condamnation par la Tunisie des crimes de l'entité sioniste occupante, en particulier la guerre génocidaire à Gaza, et a renouvelé le soutien constant et total de la Tunisie au peuple palestinien frère dans sa lutte pour recouvrer ses droits historiques légitimes et établir son État indépendant et souverain sur l'ensemble de son territoire, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.