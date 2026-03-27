Afrique du Nord: La Tunisie, leader africain de l'investissement en France

La Tunisie se distingue comme le premier pays africain investisseur en France, selon les données publiées ce vendredi 27 mars 2026 par l'Ambassade de France en Tunisie, en coordination avec la Banque de France, Business France et la Banque centrale de Tunisie.

En 2025, le pays a lancé 12 nouveaux projets, portant le stock d'investissements tunisiens en France à 500 millions d'euros en 2023.

Cette performance reflète un partenariat économique solide : la France reste le premier partenaire commercial, investisseur étranger et source de devises de la Tunisie.

Les échanges de biens et services ont atteint près de 12 milliards d'euros en 2024, avec 8,9 milliards pour les biens et 3 milliards pour les services, générant des excédents respectifs de 1,8 milliard d'euros pour la Tunisie.

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En matière d'investissements directs étrangers, la France conserve sa position de premier investisseur en Tunisie, avec un stock de 2,7 milliards d'euros et des flux entrants de 266 millions d'euros en 2025, créant 4 350 emplois.

Le tissu économique tunisien comprend 1 612 entreprises à participation française, dont 670 filiales.

Les flux en devises confirment cette centralité : la France est la première clientèle européenne touristique, avec 1,1 million de visiteurs par an, générant 630 millions d'euros de recettes.

À cela s'ajoutent 1,2 milliard d'euros de transferts de la diaspora tunisienne, représentant 42 % du total des transferts reçus par le pays.

Finalement et non moins important, la coopération technique et financière complète le partenariat : l'Agence Française de Développement pilote 64 projets pour un encours de 940 millions d'euros, et Expertise France accompagne 24 projets sur le terrain, renforçant l'échange de compétences et consolidant la place de la Tunisie comme acteur économique majeur en Afrique et en Europe.