Afrique du Nord: Quelle météo ce soir en Tunisie ?

27 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le temps restera instable en Tunisie pour la nuit du samedi 27 mars 2026, avec des nuages parfois très denses et des pluies éparses sur les côtes du nord et l'extrême sud du pays, tandis que le reste des régions connaîtra des passages nuageux.

Les vents seront forts, soufflant du nord-ouest sur le nord et le centre, et de l'est sur le sud, particulièrement vigoureux près des côtes, sur les hauteurs et dans le sud-ouest. Des tourbillons de sable locaux sont également prévus, alors que les vents seront modérés ailleurs.

La mer sera agitée au nord et très houleuse sur le reste des côtes, rendant la navigation difficile pour les petits et moyens navires.

Les températures nocturnes varieront entre 3 et 9 °C dans les zones occidentales du nord et du centre, et entre 10 et 16 °C dans les autres régions du pays.

Les autorités appellent à la prudence, en particulier sur les côtes et les hauteurs, ainsi que dans les zones exposées aux vents forts et aux tourbillons de sable.

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