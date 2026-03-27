Afrique du Nord: Tunisie-France - Un triple leadership qui pèse 12 milliards d'euros

Selon des données de la Banque de France, de Business France et de la Banque centrale de Tunisie, publiées ce 27 mars 2026 par l'Ambassade de France en Tunisie à l'occasion de la réunion régionale des Conseillers du Commerce Extérieur pour la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, la France occupe simultanément la première place en tant que partenaire commercial, qu'investisseur étranger et que source de devises de la Tunisie, un triple leadership que traduit à lui seul le volume de leurs échanges : près de 12 milliards d'euros pour les seuls biens et services en 2024.

Sur le plan commercial, les échanges de biens entre les deux pays atteignent 8,9 milliards d'euros et dégagent un excédent de 1,8 milliard d'euros en faveur de la Tunisie.

Les échanges de services portent ce total à 3 milliards d'euros supplémentaires en 2024 et génèrent, là encore, un excédent identique de 1,8 milliard d'euros pour Tunis.

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La relation bilatérale ne se limite pas aux flux commerciaux. En matière d'investissements directs étrangers, la France s'impose en 2025 comme le premier investisseur étranger en Tunisie, avec un stock de 2,7 milliards d'euros et des flux entrants de 266 millions d'euros, à l'origine de 4 350 emplois créés. Quelque 1 612 entreprises à participation française sont présentes sur le territoire tunisien, dont 670 filiales recensées en 2023.

La dynamique est également réciproque : la Tunisie se distingue comme le premier pays africain investisseur en France en nombre de projets, avec 12 nouveaux projets accompagnés par Business France en 2025 et un stock d'investissements tunisiens en France évalué à 500 millions d'euros en 2023.

Les flux en devises confirment cette centralité française. Avec 1,1 million de touristes par an, la France constitue la première clientèle européenne de la Tunisie et la première source de recettes touristiques en devises, lesquelles s'élèvent à 630 millions d'euros en 2024, soit 28 % du total national.

À cela s'ajoutent 1,2 milliard d'euros de transferts effectués par la diaspora tunisienne résidant en France, représentant 42 % de l'ensemble des transferts reçus par le pays en 2024.

La coopération technique et financière vient compléter ce partenariat d'une rare densité. L'Agence Française de Développement (AFD) pilote actuellement 64 projets en cours d'exécution pour un encours total de 940 millions d'euros, tandis qu'Expertise France accompagne 24 projets sur le terrain.