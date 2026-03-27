Tunisie: Boom des exportations tunisiennes vers la Jordanie

Les exportations tunisiennes vers la Jordanie se sont élevées, au cours des deux premiers mois de 2026, à 59 millions de dinars (MD), soutenues notamment par le rythme soutenu des exportations d'huile d'olive, qui ont atteint 4 182 tonnes à fin février 2026.

Cette performance a contribué à une hausse de 135 % du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, lequel s'est établi à 69,5 MD, laissant entrevoir des perspectives positives à l'horizon de la fin de l'année en cours.

Les exportations tunisiennes vers le marché jordanien se concentrent principalement sur les médicaments et fournitures médicales, les produits alimentaires ainsi que les résidus minéraux.

Ces produits représentent environ 70 % du total des exportations tunisiennes, selon les données publiées jeudi par le Centre de Promotion des Exportations.

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La promotion des échanges commerciaux bilatéraux et le renforcement de l'intégration économique tuniso-jordanienne ont été au centre d'une rencontre tenue entre le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, et l'ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie à Tunis, Abdallah Suliman Abou Romman.

À cette occasion, les deux parties ont examiné la situation actuelle ainsi que les perspectives de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Elles ont souligné la nécessité de développer davantage le volume des échanges commerciaux et de l'aligner sur les potentialités disponibles.

Les deux responsables ont également insisté sur l'importance d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat, notamment dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, le textile et l'habillement, les technologies de l'information et les services, ainsi que d'autres domaines d'intérêt commun.

Ils ont, en outre, mis l'accent sur la nécessité de maintenir le rythme d'approvisionnement du marché jordanien en huile d'olive tunisienne, notamment à la lumière des mesures exceptionnelles prises par la Jordanie pour importer des quantités importantes de ce produit stratégique, afin de répondre à la demande locale et aux exigences de qualité des consommateurs.

Enfin, les deux parties sont convenues de mettre en place un programme de travail opérationnel comprenant l'organisation de visites mutuelles d'hommes d'affaires et d'investisseurs.

L'objectif est de renforcer la coordination entre les acteurs économiques, d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et de traduire ces orientations en actions concrètes au service des intérêts communs.