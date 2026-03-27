Tunisie: Italie en tête - Où partent les produits de la pêche tunisienne ?

La balance commerciale des produits de la pêche a réalisé un excédent de 9,1 millions de dinars (MD) à fin janvier 2026, contre 19,9 MD durant la même période de 2025.

Le taux de couverture des importations par les exportations s'élève, ainsi, à 125%, selon les données de l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI), publiées vendredi.

Les exportations des produits de la pêche se sont établies à 1,8 mille tonnes d'une valeur de 45,7 MD, à fin janvier 2026, contre 2,3 mille tonnes d'une valeur de 49,7 MD, à fin janvier 2025.

L'ONAGRI a, aussi, fait état d'une augmentation de 22 % des prix à l'exportation à 26,1 D/Kg en moyenne à fin janvier 2026, contre 21,4D/Kg à fin janvier 2025.

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Les espèces les plus exportées sont les poissons (mille tonnes, soit 55,7% des quantités exportées), les crustacés (0,3 mille tonnes, soit 16,1% du total des exportations) et les conserves et les semi-conserves (0,34 mille tonnes soit 23,4% des exportations totales).

Les mollusques représentent 3,7% des quantités exportées.

Les exportations tunisiennes de produits de la pêche se répartissent sur plus de 20 destinations. L'Italie en est le premier importateur (35%), suivie par l'Espagne (18%), l'Algérie (13%) et le Canada (7%).

S'agissant des importations des produits de la pêche, elles se sont établies à 6,4 mille tonnes d'une valeur de 36,6 MD, à fin janvier 2026, contre 5,7 mille tonnes d'une valeur de 29,8MD à fin janvier 2025.

Les quantités importées sont destinées à la transformation à raison de 82%, à l'approvisionnement du marché (14%) et à l'engraissement (4%).