Tunisie: Accueil dans les administrations - Un service à améliorer encore et toujours

L'importance d'un accueil correct et même courtois d'une personne, dans toutes les situations, n'est plus à démontrer et son effet est immédiat puisqu'il facilite la communication entre les deux parties.

Plusieurs entreprises publiques et privées ont bien saisi l'importance de la chose et se sont investies depuis longtemps déjà, afin de garantir à leurs clients un accueil agréable, qui constitue l'un des maillons de la chaîne des services qu'elles procurent.

Et à titre d'exemple, on peut citer le tourisme, le transport aérien...

Or la nécessité d'un bon accueil n'est pas limité à quelques secteurs. Elle concerne tous les services publics sans exception aucune. C'est que des agents de certaines administrations accordent peu d'importance à cette notion, et en guise de réponse à une demande d'information de la part du contribuable, ils se contentent de réponses vagues, froides et parfois erronées, et gare à celui qui ose demander plus de détails ou de précisions! Il aura droit à une réponse sèche qui n'encourage guère à la communication et peut parfois dégénérer en escarmouche.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Afin de remédier à cette situation qui n'a que trop duré, plusieurs de nos entreprises, particulièrement celles ayant de nombreux contacts avec les citoyens, ont grand intérêt à faire bénéficier leurs agents de formation propre à l'accueil d'autant plus que les bureaux spécialisés dans ce domaine ne manquent pas, de même que les spécialistes en la matière.