Tunisie: Jaouadi et Hafnaoui qualifiés pour la finale du 500 yards nage libre aux États-Unis

Les nageurs tunisiens Ahmed Jaouadi et Ahmed Ayoub Hafnaoui se sont qualifiés, ce vendredi 27 mars 2026, pour la finale du 500 yards nage libre lors des championnats des universités américaines.

Lors des séries éliminatoires, Jaouadi a réalisé le deuxième meilleur temps avec 4 minutes 09 secondes 08 centièmes, tandis que Hafnaoui a signé le quatrième meilleur temps avec 4 minutes 09 secondes 78 centièmes.

La finale est programmée vers minuit, heure de Tunis, et les deux athlètes tunisiens visent un nouveau sacre pour la Tunisie dans cette discipline.