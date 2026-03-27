Tunisie: USBG - Sofiene Hidoussi aux commandes

Le successeur de Karim Delhoum a débarqué à Ben Guerdane, précédé par sa réputation de tacticien pragmatique et veinard en mesure de sauver les meubles et d'assurer le maintien des « Jaune et Noir".

Ceux qui connaissent de très près l'entraîneur Sofiene Hidoussi savent très bien qu'il n'est pas un aventurier et surtout pas du genre à accepter une mission délicate en fin de parcours du championnat, les yeux fermés.

Contacté par la direction de l'USBG, il a consulté le calendrier des matches restants et a jugé le tableau favorable pour mener à bien l'opération maintien pour laquelle il a été sollicité.

Il aura à coacher 4 matches à domicile (contre l'ESM, l'USM, l'ASS et l'EST) et trois loin des bases ( face à l'ASG, la JSK et le ST). C'est un petit avantage qui compte, même si les duels seront assez musclés contre des équipes qui jouent leur survie en Ligue 1 comme les trois derniers classés, la JSK, l'ASG et l'ASS, ou des équipes du haut du tableau avec l'EST qui joue pour le titre et le ST et, à un degré moindre, l'USM qui caressent encore l'espoir d'arracher une place dans le premier carré.

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Estimant que le coup est jouable, il n'a pas donc tardé pour donner son accord et s'est attelé illico presto à la tâche qui l'attend.

Le vote de confiance

Parmi les supporters, il y a quelques voix réticentes et réservées, arguant qu'une ancienne et courte aventure de Sofiene Hidoussi avec l'USBG lors de la saison 2017/2018 n'a pas été une réussite, mais il y a aussi un courant majoritaire favorable qui voit en lui le profil du sauveur idéal et lui accorde le vote de confiance.

Avec un effectif bien loti dans les trois compartiments de jeu, mais qui souffre simplement d'un long passage à vide qui l'a plongé dans une longue série de mauvais résultats, Sofiene Hidoussi ne cache pas son optimisme et sa capacité d'amorcer le déclic psychologique dès le prochain match contre l'ESM, le 5 avril à Ben Guerdane.

Une partie qui paraît tranquille contre une équipe qui occupe la 9e place avec 28 points, mais pas encore à l'abri. Même s'il faut être bien méfiant de ces matches qui paraissent sur le papier à la portée, mais qui peuvent déboucher parfois sur des fiascos inattendus et redoutés.