À cette occasion, le Président Kaïs Saïed a réaffirmé son engagement pour une santé publique de qualité, accessible à tous les Tunisiens.

Il a insisté sur la vigilance et le dévouement des équipes médicales, tout en rappelant l'importance de la justice et de la transparence dans la gestion des établissements.

Un signal fort adressé à l'ensemble des structures hospitalières du pays, placées désormais sous le regard attentif de Carthage.

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La Presse -- Encore une fois, le Président de la République, Kaïs Saïed, fait montre de sollicitude permanente dont il entoure le peuple tunisien, plus particulièrement les couches vulnérables qui ont encore besoin d'aide et d'assistance, en tant qu'un droit absolu auquel elles doivent accéder, quelles que soient les conditions financières ou les situations exceptionnelles que vit le pays.

Mercredi 25 mars 2026, le Chef de l'Etat s'est rendu à la policlinique El Omrane pour voir comment les patients sont traités, pour s'informer de l'état des officines de la policlinique, pour prendre connaissance des médicaments disponibles et ceux en pénurie et pour écouter les doléances des patients et aussi celles des médecins et du personnel paramédical et administratif.

Avec une attention spéciale pour ceux et celles qui accueillent les patients en ces jours post-Ramadan marqués généralement par le réveil de toutes les maladies, même les plus bénignes, du fait de la surconsommation que les Tunisiens ont malheureusement pris l'habitude d'enregistrer en dépit des conseils des médecins et des nutritionnistes.

En rencontrant les patients, en écoutant leurs revendications et en se rendant compte de leur fierté et leur bonheur de rencontrer, de nouveau, leur Président, Kaïs Saïed a insisté, tout d'abord et en toute urgence, sur la nécessité impérieuse d'offrir aux patients hospitalisés ou de passage des prestations sanitaires de qualité dignes du statut des Tunisiens en leur qualité de partenaires incontournables dans l'oeuvre nationale de développement.

Et aussi en reflet de l'image rayonnante dont font montre quotidiennement nos cadres médicaux, rayonnement, expertise et savoir-faire unanimement salués par le monde entier.

Et ce n'est pas une exception ou un exploit qu'ils sont en train de réaliser. Puisqu'ils ne font en réalité qu'assumer la mission qui leur a été confiée et à la réalisation de laquelle ils s'attellent en concrétisation de la culture de la militance et du dévouement que leur a inculquée le Président du peuple.

Et cette descente sur le terrain, intervenant en parallèle avec les autres visites régulières pour démasquer les corrupteurs, les marchands de la mort et les spéculateurs traqués, à longueur de journée et de nuit, par les valeureux fils et filles des institutions douanières et sécuritraires, montre que l'action de développement et de promotion nationale ne peut souffrir aucun relâchement ou même une pause.

Et pour revenir aux instructions qui ont couronné la visite présidentielle à la policlinique El Omrane, il est à observer qu'elles n'ont pas dérogé aux habitudes du Chef de l'Etat qui a tout simplement rappelé les évidences et exhorté les patriotes de l'institution à persévérer dans leur dévouement.

Et aussi à prendre leur courage à deux mains pour démasquer les saboteurs et demander à la justice de leur régler leurs affaires, en toute liberté et indépendance.

C'est aussi un signal aux autres cliniques et hôpitaux régionaux à travers le pays pour qu'ils sachent qu'ils sont sous la loupe de Carthage et que leurs responsables comprennent que leur rendement est suivi aux plus hauts niveaux et que leurs dérives seront dénoncées à temps.

Parce que les Tunisiens ont décidé de se prendre en charge et de se libérer, sous l'impulsion ininterrompue de leur Président, des renégats et des vendus.