Maroc: Participation de la Chabiba ittihadia au Congrès international de la jeunesse socialiste à Istanbul

Une délégation de la Chabiba ittihadia participe, en cette fin de semaine (26-29 mars), aux travaux du Congrès international de la jeunesse socialiste à Istanbul, placé sous le thème : «L'audace dans l'action : l'élaboration du monde que nous voulons».

La délégation ittihadie est composée de Hind Qsiouer, Fadi Wakili Asrawi et Anas Ar-Rahouni, en qualité de congressistes, ainsi que d'El Hassan Lachguar et Ayoub Al-Hachmi, sur invitation officielle adressée par la présidence de l'IUSY, respectivement au Forum international des jeunes parlementaires et au Réseau MENA-Latina.

La séance d'ouverture, qui a vu la présence de 200 congressistes, a été marquée par la participation de nombreux dirigeants socialistes internationaux venus des quatre coins du monde, qui ont prononcé des discours axés sur la situation internationale. Ils n'ont pas manqué aussi de faire part de leur solidarité avec Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et candidat du Parti républicain du peuple turc (CHP) aux précédentes élections présidentielles.

Lors de cette première journée des travaux, l'intervention d'El Hassan Lachguar, coordinateur du Forum international des jeunes parlementaires, a porté sur le thème «Articuler les mouvements de jeunesse avec l'action syndicale internationale ».

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Il y a lieu de souligner que Hind Qssiouer, ancienne membre de la commission de contrôle de l'organisation, a déposé sa candidature pour briguer le poste de vice-présidente. Ce serait une première dans l'histoire de la Chabiba ittihadia si elle accède à cette importante fonction au sein du présidium de l'IUSY, une organisation aussi prestigieuse qu'importante, faisant partie des instances de jeunesse partisane regroupant les jeunesses des partis de gauche, social-démocrates et travaillistes.

A noter que la Chabiba ittihadia avait soumis plusieurs projets de résolutions en vue de leur adoption par le congrès.