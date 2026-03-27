Maroc: Un plan stratégique 2026-2028 pour consolider l'indépendance du pouvoir judiciaire et améliorer sa performance

La Présidence du Ministère public a dévoilé son plan stratégique 2026-2028 qui se veut un cadre de référence visant à consolider l'indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer sa performance.

Dans un communiqué, la Présidence du Ministère public a indiqué qu'elle se réfère, dans ce cadre, aux Hautes Orientations Royales contenues dans le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 20 août 2009, à l'occasion du 56ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, visant à "consolider la confiance dans une justice efficiente et équitable et d'en conforter la crédibilité, tant il est vrai qu'elle constitue un rempart inexpugnable pour la défense de l'Etat de droit, un fondement essentiel de la sécurité judiciaire et de la bonne gouvernance et un facteur d'impulsion du développement" et à "assurer la mise à niveau de ce secteur pour lui permettre d'être au diapason des mutations qui s'opèrent à l'échelle nationale et internationale et de répondre aux exigences de la justice du vingt-et-unième siècle".

En accord avec ses rôles constitutionnels et légaux, la Présidence du Ministère public a adopté une approche participative pour l'élaboration des grandes lignes de son plan d'action au titre de la période 2026-2028, afin de réaliser une série d'objectifs, explique la même source, ajoutant qu'il s'agit de rehausser la performance des parquets, en concrétisation du principe de "la justice au service du citoyen", de matérialiser leur rôle dans la protection des droits et des libertés, d'améliorer le rendement de leurs ressources humaines et leur assurer une formation de qualité, ainsi que de tirer profit des opportunités de développement et de modernisation apportées par les nouvelles technologies dans ce domaine.

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Ces approches fondamentales, relève-t-on, permettront à la Présidence du Ministère public d'améliorer le fonctionnement des parquets près les différents tribunaux du Royaume et d'accompagner leur action, atteindre l'efficience judiciaire escomptée, veiller à la mise en oeuvre efficace de la politique pénale à travers la défense du droit public, préserver l'ordre public et faire prévaloir les principes de primauté du droit, de justice et d'équité, en plus de la protection des droits et libertés des citoyens, dans le cadre de la corrélation entre les devoirs et les obligations.

Ce plan stratégique se veut également le couronnement d'un processus d'accumulations relatives à l'expérience de l'indépendance du Ministère public au Maroc, qui arrive au terme de sa première décennie, précise le communiqué, indiquant que ce plan sert de passerelle vers la deuxième décennie et de mécanisme de développement des performances professionnelles et judiciaires de la Présidence du Ministère public, en capitalisant sur les acquis. Pour ce faire, poursuit-on, la Présidence du Ministère public adopte une approche intégrée qui lui permet de s'acquitter de son rôle constitutionnel au sein du tissu institutionnel national, en étroite coordination avec les autres composantes du système de justice du Royaume.

En élaborant son plan stratégique 2026-2028, la Présidence du Ministère public espère qu'il constituera une plateforme commune pour la mise à niveau de ses structures administratives et la modernisation des systèmes de fonctionnement, aussi bien au niveau de la Présidence du Ministère public qu'au niveau des parquets près les tribunaux du Royaume, tout en tirant profit des potentialités offertes par les nouvelles technologies pour améliorer leurs prestations, développer les services rendus aux justiciables et renforcer la confiance des citoyens.

Ce plan stratégique repose sur neuf axes majeurs portant sur le renforcement de la confiance en le Ministère public et l'amélioration de l'efficacité de son action, le renforcement de la protection des droits et des libertés, la moralisation de la vie publique, la protection des catégories spécifiques et la préservation de l'ordre public économique et l'encouragement de l'investissement.

Il s'agit aussi de la qualification des ressources humaines et la rationalisation de la gestion budgétaire, la digitalisation et l'intégration des nouvelles technologies, la coopération judiciaire internationale et les partenariats, outre le renforcement de la communication institutionnelle.

Afin d'assurer la mise en oeuvre optimale de ces grandes orientations, le plan stratégique comporte 30 chantiers répartis sur les axes précités, visant la réalisation de plusieurs objectifs selon des indicateurs mesurables, souligne le communiqué, notant que ce plan marque une avancée majeure sur la voie de consolidation du processus de développement et de modernisation du système judiciaire dans le Royaume.