Maroc: Vernissage de l'exposition collective 'Traces sur rivages'

Le vernissage de l'exposition collective "Traces sur rivages" a eu lieu, jeudi, à l'Espace Rivages de la Fondation Hassan II des Marocains résidant à l'étranger, en présence de plusieurs personnalités diplomatiques et du monde des arts, de la culture et des médias.

Destinée à célébrer les 10 ans de l'Espace Rivages, cette exposition, organisée du 26 mars au 25 avril 2026, met en lumière 60 oeuvres artistiques qui reflètent une large diversité des perspectives et des approches créatives des artistes MRE dans leurs différents pays d'accueil, en Europe, en Amérique du Nord et dans les pays du Golfe.

S'exprimant à cette occasion, la directrice du pôle arts, culture et communication de la Fondation, Fatiha Amellouk, a affirmé que l'objectif de cette exposition collective est de mettre en avant la pluralité et la diversité des réalisations artistiques ainsi que l'impact de l'immigration sur les artistes participants.

Cette expérience artistique est une occasion idoine pour permettre aux artistes de se rencontrer, de découvrir les créations de leurs paires et de promouvoir leurs oeuvres auprès du public marocain, a-t-elle ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste plasticien Salman Ezzammoury (Pays-Bas), qui organise plus de 400 expositions à travers le monde, s'est réjoui de participer à ce 10ème anniversaire, expliquant vouloir porter haut et fort les messages d'amour, de paix et d'optimisme souvent véhiculés à travers l'art.

Pour sa part, Alyaa El Ezzi (Emirats Arabes Unis), artiste plasticienne, a indiqué que le sentiment d'appartenance au Maroc est la force motrice qui encourage les différents artistes à participer à cet événement.

De son côté, l'artiste plasticienne, Hafida Lamarti (Belgique), s'est dite très heureuse de présenter ses oeuvres pour la deuxième fois au sein de la galerie "Espace Rivages", précisant travailler sur les thèmes des "paysages urbains" et de "la nature morte".

L'exposition "Traces sur rivages" est une étape essentielle qui tient à présenter une décennie de créativité, d'échanges culturels entre les MRE et leur pays d'origine, et à célébrer la pluralité et la diversité des artistes, reflétant une dimension unique de la présence culturelle marocaine à l'échelle internationale.