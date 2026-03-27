Maroc: Les lauréats du Prix 'Enseignant de l'année de l'éducation primaire' célébrés à Rabat

Les lauréats du prix "Enseignant de l'année de l'éducation primaire" ont été primés, jeudi à Rabat, lors de la 2e édition du Forum national de l'enseignant, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ainsi, le premier prix dans la catégorie "Enseignement primaire public" a été décerné à M. Ismail Bouhachem de l'école Timoulilt (Béni Mellal-Khénifra), le deuxième prix a été attribué à M. Oussama Jabbar, du groupe scolaire Al-Talaa (Souss-Massa) alors que le troisième prix est revenu à Mme Bouchra El Ghadani, de l'école Abdesalam El Ouazzani (Marrakech-Safi).

Dans la catégorie "Instituts de promotion socio-éducative", le premier prix a été remporté par Mme Lamia Kaloui (Béni Mellal-Khénifra) suivie de Mme Saida Mokhtari (Marrakech-Safi) et de Mme Sakina Oussi (Béni Mellal-Khénifra).

Dans la catégorie "Education inclusive", le premier prix a été remporté par Mme Mina Daoudi (Rabat-Salé-Kenitra), le deuxième prix est revenu à Mme Asmaa El Karrae (Marrakech-Safi) suivie de M. Ibrahim Botbagh (Souss-Massa), alors que le prix "Coup de coeur" a été attribué à M. Mustafa Marouane (Draâ-Tafilalet).

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Dans une allocution à cette occasion, le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saâd Berrada, a salué les efforts des enseignants, hommes et femmes, tout en soulignant qu'ils incarnent le véritable visage du système éducatif, de par leur engagement quotidien.

La réforme éducative entreprise par le Maroc a été reconnue par les experts nationaux et internationaux, a-t-il relevé, faisant observer que le principal défi consiste à généraliser cette réforme tout en maintenant le même niveau de qualité que celui atteint dans les établissements modèles.

A cet égard, M. Berrada a insisté sur le fait que l'amélioration des conditions matérielles, morales et sociales des enseignants est une condition essentielle à la réussite de la réforme.

Organisé par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation, ce forum a été organisé sous le thème: "L'enseignant, au coeur de la transformation de l'éducation".

Les travaux de cette édition, organisée les 26 et 27 mars, se sont articulés autour de quatre axes majeurs: la formation au métier d'enseignant, l'épanouissement au travail, l'adoption de pratiques pédagogiques efficaces en classe et la compréhension des élèves et l'accompagnement de leurs besoins spécifiques.

Au programme figuraient aussi des conférences scientifiques, des tables rondes thématiques, des ateliers participatifs et des sessions de partage d'expériences, offrant un cadre opérationnel pour la diffusion des pratiques pédagogiques efficaces.