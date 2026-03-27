Maroc: Des expériences de femmes marocaines inspirantes au centre d'une rencontre culturelle à Rabat

Des expériences de femmes marocaines inspirantes ont été au centre d'une rencontre culturelle organisée, jeudi à Rabat, en présence d'un parterre de personnalités médiatiques, académiques et du monde des arts.

Organisée par l'Association des retraités de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) et l'Association El Khayal pour le développement théâtral et cinématographique, cette rencontre a été consacrée à la présentation et à la signature du livre "Marocaines inspirantes ... Visages et parcours", de l'auteur et journaliste Brahim Benhamou.

Cet ouvrage en arabe de format moyen (120 pages), publié aux éditions Dar Al-Manhal, présente des exemples d'expériences féminines marquantes qui ont donné une image honorable de la femme marocaine dans les pays du Golfe, et plus particulièrement aux Emirats arabes unis.

S'exprimant à cette occasion, M. Benhamou a souligné que cet ouvrage littéraire et documentaire rassemble des portraits, des entretiens et des reportages sur des femmes exceptionnelles, effectués au cours de son travail en tant que correspondant de la MAP et responsable de son bureau à Abou Dhabi.

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Ce livre vise à contribuer à mettre en valeur la femme marocaine, armée de savoir, d'une forte détermination et d'une volonté d'exceller et d'innover, ainsi qu'à renforcer son image positive dans les pays où est installée la diaspora marocaine, a-t-il ajouté.

L'ouvrage retrace le parcours d'une vingtaine de femmes marocaines qui se sont illustrées dans des domaines variés, dont la récitation du Coran, la médecine, les sciences, les médias, le sport, le développement durable et l'agriculture.

Parmi ces modèles de femmes marocaines figurent Ismahane El Ouafi, pionnière de la recherche agricole internationale, Meriem Amjoune, lauréate du défi de lecture arabe" (Arab Reading Challenge), et Aïcha El Basri, romancière lauréate du prix du meilleur roman arabe au Salon international du livre de Sharjah.

La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des activités culturelles de l'Association des retraités de la MAP en célébration de la Journée internationale des femmes, a été l'occasion de projeter deux courts métrages du réalisateur Saïd Khalfi. Le premier raconte l'histoire d'une jeune femme qui, confrontée à la maladie, retrouve espoir grâce à une rencontre, tandis que le second met en lumière l'expérience d'une enseignante à la retraite qui décide de reprendre ses fonctions.