Maroc: Meknès - Le 18e SIAM sous le signe de la durabilité de la production animale et de la souveraineté alimentaire

La 18e édition du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM) se tiendra du 20 au 28 avril à Meknès, avec un format élargi sur neuf jours, autour du thème "Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire".

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 18e édition du SIAM met le Portugal à l'honneur et voit sa durée portée à neuf jours, au regard de son grand succès aussi bien auprès des professionnels que du grand public, indique le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts dans un communiqué.

Le Salon ouvrira ainsi ses portes du 20 au 28 avril 2026 pour les professionnels, et du 22 au 28 avril 2026 pour le grand public, précise la même source.

Dans le prolongement des thématiques récentes, qui ont mis en avant les défis de durabilité et de résilience du secteur agricole, le SIAM 2026 mettra en lumière les acquis du développement des filières animales en matière de santé et de bien-être animal, de sécurité sanitaire et de performances économiques et zootechniques des élevages, rapporte la MAP.

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Depuis sa création, le Salon s'est imposé comme un rendez-vous majeur du calendrier agricole, tant au niveau national qu'international. Il constitue un espace de convergence où se rencontrent décideurs, acteurs économiques, professionnels, acteurs locaux et partenaires internationaux.

Pour cette 18e édition, le SIAM ambitionne d'accueillir près de 1.500 exposants, 70 pays participants et d'organiser plus de 40 conférences.