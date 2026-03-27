Maroc: La gouvernance du capital humain, essentielle pour tirer profit de la transition démographique

L'adoption de bonnes décisions relatives à la gouvernance du capital humain constitue un levier essentiel pour tirer pleinement profit de la transition démographique, souligne l'Observatoire national du développement humain (ONDH).

Dans un Policy Brief intitulé "Mutations démographiques, préparer le Maroc de demain", l'ONDH relève que la transition démographique ne peut engendrer un dividende qu'en cas d'une bonne gouvernance du capital humain, en le dotant des qualifications et compétences nécessaires, et en assurant les conditions favorables à son épanouissement.

Le rapport indique, dans ce sens, que les ingrédients essentiels les plus favorables pour faire aboutir les politiques de développement sont liés à la qualité de la formation et de l'apprentissage, et à la préservation de la santé tout au long du parcours de vie.

Pour atteindre des objectifs compatibles avec l'investissement dans le capital humain, le rapport propose une série de recommandations en matière d'éducation-formation, d'intégration au Marché du travail, d'urbanisation, et de réforme du système de santé et de cohésion sociale.

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S'agissant du volet "Education et formation", le document relève l'importance de doter le capital humain d'apprentissages solides et à jour et en compétences techniques transversales, à la faveur d'une réforme du système de formation pour plus de qualité et d'inclusion, ajoutant que "les apprentissages de base doivent reposer sur des fondamentaux solides et surtout épanouissants".

Concernant le "Marché du travail", le rapport insiste sur l'importance d'élargir l'intégration au marché du travail au profit, notamment, des femmes et des jeunes, estimant que "la formation continue et l'apprentissage de dernier recours doivent monter en puissance rapidement".

Le rapport évoque également la flexibilité et l'adaptabilité réglementaire, qui sont appelées à accompagner le marché du travail pour mieux assurer l'accès aux jeunes, maintenir les seniors valides en activité et intégrer valablement les nouveaux métiers hybrides.

Concernant "l'Urbanisation", l'ONDH plaide pour une territorialisation des réponses aux défis démographiques, précisant que les problématiques liées à la population et à l'habitat "ne se posent pas avec la même intensité" dans les diverses régions du Maroc.

De même, le rapport estime que l'innovation en urbanisme est essentielle pour atteindre la résilience climatique, d'autant plus que l'isolation thermique et la création d'espaces verts sont des outils incontournables qui exigent d'instaurer une réglementation adéquate et de la doter de critères d'application rigoureux.

D'autre part, le document plaide, dans le volet "Système de santé", pour une évolution du système de santé afin d'accompagner valablement le vieillissement, qui implique un "processus de prestations médicales spécifiques qui anticipe et coordonne les actions préservant l'autonomie et priorisant la prévention, ainsi que les soins à domicile".

Pour ce qui est de la "Cohésion sociale", le rapport fait observer que la citoyenneté constitue une composante essentielle de la cohésion sociale, appelant à trouver les voies et les moyens de la préserver à travers un apprentissage multiforme et multidimensionnel.

Les résultats du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) de 2024 mettent en évidence un tournant déterminant dans la transition démographique au Maroc et dans l'évolution de ses dynamiques socioéconomiques, constate le rapport, notant que la croissance de la population est en trend baissier au niveau national.

Institution créée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2006, l'ONDH est investi de la mission d'évaluation des politiques et des programmes de développement humain, à travers un système d'observation, d'identification et de mesure des effets et de l'impact des différentes interventions publiques.

Sa finalité est de générer des informations objectives et de produire des données probantes sur les principales dimensions du développement humain, pour améliorer la prise de décisions en matière de politiques publiques et asseoir un système d'intervention public solide, équitable, transparent et ouvert sur la société en matière d'inclusion et de développement social.