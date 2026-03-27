Maroc: Table ronde à Casablanca pour mettre en avant les enjeux de la mobilité à l'ère des grands événements internationaux

Les enjeux de la mobilité urbaine et intercommunale à l'ère des grands événements internationaux ont été mis en avant lors d'une table ronde organisée, jeudi à Casablanca, dans un contexte marqué par l'organisation réussie de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Organisée par la région Casablanca-Settat, Casa Transport et RATPDEV Casablanca, cette rencontre visait à échanger autour de la capacité des systèmes de transport à répondre aux exigences exceptionnelles liées à l'accueil de manifestations internationales majeures, tout en contribuant à l'amélioration durable des conditions de déplacement des citoyens.

Cette table ronde, qui a réuni un panel d'experts nationaux et internationaux, des décideurs institutionnels ainsi que des opérateurs de premier plan, a permis d'aborder plusieurs thématiques liées à la gouvernance, à la planification, à l'innovation technologique et à la transition durable dans le secteur de la mobilité.

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Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que cette rencontre vise à présenter les plans de la région en matière d'amélioration de la mobilité, portant à la fois sur le développement des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires et sur la modernisation des équipements de transport.

La région, a-t-il dit, s'est engagée dans une nouvelle génération de solutions de mobilité, citant notamment l'introduction de nouveaux bus, le déploiement du busway, la mise en service des lignes 3 et 4 du tramway, ainsi que le lancement, pour la première fois au Maroc, d'un Réseau Express Régional (RER) reliant Benslimane à Nouaceur et desservant les différentes villes et communes situées entre ces deux pôles.

Selon lui, l'objectif est de mettre en place un schéma de mobilité accessible, proche du citoyen et respectueux de l'environnement, visant à réduire la pression sur les infrastructures routières et à encourager le recours aux transports publics.

Il a fait savoir, à cet égard, qu'un programme d'acquisition de nouveaux bus est en cours jusqu'en 2027, tandis que le RER devrait être opérationnel à l'horizon 2029, avec pour ambition de permettre aux citoyens d'accéder à un moyen de transport public en moins de dix minutes depuis leur domicile.

Pour sa part, le directeur général de RATPDEV Casablanca, Christophe Tenthorey, a relevé dans une déclaration similaire, que cette table ronde constitue une opportunité d'échanger autour des enjeux de la mobilité urbaine, métropolitaine et régionale, en mettant l'accent sur les questions de gouvernance et sur les perspectives de la mobilité du futur.

Et de rappeler que RATPDEV Casablanca accompagne le développement des transports publics dans la métropole depuis 2012 en tant qu'opérateur du tramway, puis du busway, estimant que le moment est opportun pour aborder ces questions après l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations et dans la perspective de la Coupe du monde 2030, événements nécessitant une préparation particulière en matière de mobilité.

La rencontre s'est articulée autour de deux sessions consacrées respectivement à la planification et à la gouvernance des systèmes de transport face aux nouvelles exigences, ainsi qu'aux enjeux de la mobilité du futur, notamment l'intermodalité, la transition durable et l'innovation technologique.