La Banque africaine de développement lance lundi son rapport 2026 sur les Performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique

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Quoi ? Lancement du rapport 2026 sur les Performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique (MEO) de la Banque africaine de développement

Qui ? Le Groupe de la Banque africaine de développement et la Commission de l'Union africaine

Quand ? Lundi 30 mars 2026, de 14h30 à 16h (GMT)

Où ? Auditorium du CCIA à Abidjan, Côte d'Ivoire et en ligne

Le Groupe de la Banque africaine de développement lance l'édition 2026 de son rapport sur les Performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique (MEO), le 30 mars 2026 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Publié deux fois par an, aux premier et quatrième trimestres de l'année, le rapport sur les Performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique fournit aux décideurs africains, aux chercheurs, aux investisseurs internationaux et aux partenaires au développement des estimations actualisées et des projections sur les performances et les perspectives des économies africaines. Ce rapport complète le rapport annuel phare du Groupe de la Banque : les Perspectives économiques en Afrique.

Le rapport sur les Performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique répond à la nécessité cruciale de disposer de données économiques actualisées dans un contexte d'incertitude mondiale accrue. Il propose une analyse fondée sur des données probantes des tendances économiques sur le continent ainsi que des perspectives à court et moyen terme. Dans un contexte marqué par la persistance de chocs mondiaux et régionaux, l'édition 2026 met en évidence le caractère généralisé de la croissance économique de l'Afrique en 2025 et préconise des mesures de politiques audacieuses pour soutenir la reprise et atténuer les risques.

Le lancement sera marqué par une allocution du président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr Sidi Ould Tah, suivie de la présentation du rapport par l'économiste en chef et vice-président du Groupe de la Banque chargé de la Gouvernance économique et de la Gestion des connaissances, Kevin C. Urama. Sa présentation sera suivi d'une table ronde réunissant des représentants de gouvernements africains et d'institutions financières internationales.

L'événement offrira aux participants, notamment les partenaires au développement, la société civile, les chercheurs, les groupes de réflexion, les institutions académiques et les médias, l'opportunité d'échanger avec des représentants des pouvoirs publics, de hauts responsables du Groupe de la Banque africaine de développement et de la Commission de l'Union africaine, afin de mieux comprendre le contexte macroéconomique africain.

Cliquez ici pour vous inscrire. L'interprétation en anglais et en français sera disponible.

Participez à la conversation en ligne en utilisant le hashtag : #AfricaMEO2026