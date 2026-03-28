Sénégal: Situation économique - Des performances qui confirment une résilience

Le Sénégal affiche en 2025 des performances économiques solides, portées par l'essor des exportations énergétiques et une inflation maîtrisée.

Si ces résultats confortent le discours des autorités sur la résilience de l'économie, ils soulèvent également des interrogations quant à la soutenabilité de cette dynamique dans un contexte international incertain.

« La situation économique en 2025 a été marquée par des performances solides en matière de croissance, avec un taux de 7,8 % », a déclaré le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, lors d'un point de presse. Une croissance qui, selon lui, « bénéficie notamment d'une évolution positive du secteur extérieur, tandis que les prix à la consommation sont restés globalement stables ». Cette performance repose en grande partie sur un tournant structurel : l'entrée du Sénégal dans le cercle des exportateurs nets de produits énergétiques.

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« Sur le plan extérieur, le Sénégal a fait son entrée parmi les pays exportateurs nets de produits énergétiques en 2025 », a souligné le ministre. Les exportations ont ainsi progressé de 52 % par rapport à 2024, tirées par la production de pétrole et de gaz, mais aussi par « la bonne tenue du secteur aurifère ». Dans le même temps, les importations ont été contenues, avec une hausse limitée à 2 %.

« Nos importations ont, quant à elles, été contenues », a précisé Cheikh Diba, mettant en avant une amélioration de la position extérieure du pays. Cette évolution marque une rupture avec les déséquilibres extérieurs traditionnels. Elle reste toutefois largement dépendante des performances du secteur extractif, ce qui expose l'économie aux fluctuations des cours internationaux et aux aléas de production.

La question de la diversification demeure ainsi centrale pour la consolidation de cette dynamique. Une inflation maîtrisée Sur le plan des prix, les autorités mettent en avant une inflation maîtrisée. « L'inflation s'établissait à 0,8 % en glissement annuel à fin février », a indiqué le ministre, estimant que cela « traduit les résultats de la politique du gouvernement visant à maîtriser le coût de la vie ». Il a notamment relevé la baisse des prix des produits frais et énergétiques, respectivement de 2,4 % et 1,5 % sur un an.

Si cette stabilité constitue un signal positif, elle reste en partie tributaire de facteurs externes et de mesures publiques dont la pérennité dépendra des marges budgétaires disponibles. C'est précisément sur ce terrain que le gouvernement entend concentrer ses efforts. « Nous poursuivons des efforts ambitieux de consolidation budgétaire engagés depuis 2024 », a affirmé Cheikh Diba.

L'objectif est de ramener le déficit budgétaire de 13,4 % du Pib en 2024 à 3 % à l'horizon 2027, tout en « préservant les dépenses dans les secteurs sociaux prioritaires ». Pour y parvenir, les autorités misent sur un renforcement de la mobilisation des recettes. « Les résultats des premiers mois de l'année 2026 sont particulièrement encourageants », a assuré le ministre, évoquant « une plus-value par rapport aux objectifs de recettes à fin février ».

Cette dynamique s'inscrit dans le cadre du Plan de redressement économique et social (Pres), qui vise à élargir l'assiette fiscale et à améliorer le recouvrement. Parallèlement, un effort de rationalisation des dépenses est engagé. « Les annonces récentes sur la réorganisation du secteur parapublic illustrent cette volonté », a indiqué Cheikh Diba, soulignant l'objectif d'une meilleure efficacité de la dépense publique. Cette stratégie s'inscrit toutefois dans un environnement contraint. Le resserrement des conditions de financement et l'alourdissement du service de la dette limitent les marges de manoeuvre.

Dans ce contexte, la crédibilité de la trajectoire budgétaire devient déterminante. Rationalisation des dépenses Sur la question du financement, le ministre a mis en avant une approche diversifiée. « Le Sénégal a bâti une stratégie de dette à moyen terme qui s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités pour un développement endogène », a-t-il expliqué. Le pays continue ainsi de mobiliser des ressources auprès de ses partenaires, notamment à travers « un programme de 135 millions de dollars avec la Banque mondiale, dont 35 millions de dons ».

En parallèle, le recours au marché financier régional demeure un levier important. « Le Sénégal continue de mobiliser des financements sur le marché financier régional (...) dans des conditions plus favorables que celles observées sur les marchés internationaux », a précisé le ministre. Au total, les performances enregistrées en 2025 traduisent une dynamique économique robuste à court terme, largement soutenue par les ressources énergétiques. « Les résultats parleront d'eux-mêmes », a assuré Cheikh Diba. Reste que la transformation de cette croissance en développement durable, moins dépendant des matières premières et plus inclusif, constitue le principal défi des années à venir.