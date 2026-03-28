Sénégal: Photos - Le Stade de France habillé aux couleurs du Sénégal et de ses deux étoiles

Le Stade de France se pare aux couleurs du Sénégal et de ses deux étoiles, symboles de ses sacres continentaux, à l'occasion du match amical international face au Pérou prévu ce samedi à 16h GMT.

Véritable temple du football français, qui a accueilli la finale de la Coupe du monde 1998 ainsi que trois finales de Ligue des champions (2000, 2006 et 2022), l'enceinte de Saint-Denis (80.000 places) s'apprête à vibrer au rythme des Lions.

Au-delà de l'aspect sportif, l'événement qui devrait réunir plus de 60.000 spectateurs, se veut une célébration du football africain et un moment de communion pour la diaspora sénégalaise, venue en nombre pour fêter le deuxième titre continental remporté au Maroc.

Expositions, animations culturelles et festivités sont au programme pour marquer cette journée exceptionnelle. Entre passion, fierté et partage, ce rendez-vous s'annonce comme une véritable fête populaire autour des doubles champions d'Afrique.