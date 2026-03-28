Sénégal: Le Sénégal abrite le Congrès international sur les AMP en mars 2027, près de 3 000 participants attendus (ministre)

Somone (Mbour) — Près de 3 000 participants issus de 50 pays à travers le monde sont attendus au Congrès international sur les Aires marines communautaires protégées (AMCP), prévu du 22 au 27 mars 2027 au Sénégal, a annoncé le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique Abdourahmane Diouf.

"Dans exactement un an, notre pays aura l'immense privilège d'accueillir cet événement d'envergure mondiale, [le Congrès international sur les aires marines protégées]. L'accueil de près de 3 000 participants issus de pas moins de 50 pays, exige une préparation rigoureuse et une mobilisation sans faille", dit Abdourahmane Diouf.

Il procédait, jeudi à Somone (Ouest), au lancement officiel du compte à rebours du Congrès international sur les aires marines protégées, IMPAC-6, prévu en terre sénégalaise.

Selon lui, ce congrès réunira les acteurs majeurs engagés pour la conservation et la gestion durable de nos océans et de nos zones côtières.

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"Cet événement nous appelle à mobiliser, à fédérer et à engager l'ensemble des parties prenantes aux niveaux national, régional et international autour d'une ambition commune : faire d'IMPAC-6 un succès retentissant et positionner durablement l'Afrique, à travers le Sénégal, comme un leader en matière de gouvernance des océans", a relevé le ministre.

Au-delà d'un simple rendez-vous, l'officiel souligne que ce congrès est "un symbole puissant, celui de la coopération internationale, de la responsabilité partagée et de notre engagement collectif en faveur des générations futures, face aux défis majeurs qui pèsent sur les océans"

"Des aires marines protégées pour un océan mondial équitable et résilient", a-t-il estimé, c'est le thème retenu pour ce rendez-vous mondial des acteurs de l'environnement.