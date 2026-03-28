Sénégal: Pape Thiaw - 'Continuer à travailler pour gagner d'autres trophées après celui de la CAN 2025'

-L'équipe nationale de football du Sénégal va continuer à aller chercher d'autres trophées après le titre continental acquis le 18 janvier dernier au Maroc, a assuré, vendredi, à Paris, le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw.

"Je suis focus sur mon travail. Tout le monde sait qu'on est champions d'Afrique. On va continuer à travailler pour aller chercher d'autres trophées", a-t-il déclaré.

Il intervenait en conférence de presse, à la veille du match amical international devant opposer le Sénégal au Pérou, samedi, au Stade de France.

Pape Thiaw est revenu, à cette occasion, sur la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) déclarant l'équipe nationale du Sénégal perdante de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l'équipe nationale marocaine sur le score de 3-0.

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Cette décision rendue publique le 17 mars dernier, intervient deux mois après la victoire du Sénégal sur le terrain par un but à zéro.

Le jury disciplinaire de la CAF, première instance juridique de l'instance dirigeante du football continental, avait dans une première décision confirmé la victoire sénégalaise tout en prenant des sanctions contre les deux sélections, en lien avec les incidents enregistrés lors de la finale jouée le 18 janvier dernier.

Des joueurs sénégalais avaient un moment déserté la pelouse volontairement pour protester contre la décision de l'arbitre d'attribuer un penalty litigieux, dans les toutes dernières secondes du match, en faveur du pays organisateur.

Après une dizaine de minutes de flottement, ils étaient revenus des vestiaires pour terminer la rencontre, avant de la remporter dans les prolongations.

Réagissant à la décision de la CAF, la Fédération sénégalaise de football, a déploré la décision de la CAF et saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), lequel a annoncé, mercredi, avoir accusé réception de cet appel

"Pour nous, les compétitions et les trophées se gagnent sur le rectangle vert, c'est ce qu'on a fait et on est champions d'Afrique. La seule chose que je vais retenir, c'est le plaisir d'avoir ramené ce trophée dans mon pays. Cela m'a permis de découvrir le fin fond du Sénégal, en présentant le trophée partout. C'est un plaisir énorme", a commenté Pape Thiaw.

L'équipe nationale du Sénégal va livrer contre le Pérou son premier match amical depuis la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), quinze ans après le dernier match disputé par les deux sélections en juin 2011.

Les retrouvailles entre le Sénégal et le Pérou vont consacrer le début du programme de préparation concocté par le sélectionneur sénégalais Pape Bouna Thiaw en direction de la Coupe du monde, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le Sénégal est logé, au Mondial, dans la même poule que la France, la Norvège, ainsi que le vainqueur de la finale de barrage intercontinentale entre la Bolivie et l'Irak.