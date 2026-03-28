Seychelles: Coopération francophone - La Confejes renforce son engagement pour l'avenir de la jeunesse à Victoria

La 17e réunion du Bureau de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) s'est ouverte ce vendredi 27 mars 2026 à Victoria, capitale de la République des Seychelles, dans un contexte marqué par la volonté commune des États membres d'intensifier leurs actions en faveur de la jeunesse.

La cérémonie d'ouverture des travaux s'est tenue à l'Hôtel Savoy, sous la présidence de Monsieur Adjé Silas Metch, Ministre des Sports de Côte d'Ivoire et Vice-président du Bureau de la Confejes. Il représentait à cette occasion le Président en exercice de l'institution, Monsieur Mohamed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc.

Dans son adresse, le ministre ivoirien a salué la mobilisation des membres du Bureau autour des enjeux cruciaux liés à la jeunesse et au sport dans l'espace francophone. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération afin de proposer des réponses concrètes aux défis contemporains auxquels font face les jeunes, notamment en matière d'insertion socioprofessionnelle, d'éducation et de promotion des valeurs citoyennes.

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À ses côtés, Madame Kalsey Belle, Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République des Seychelles, a souhaité la bienvenue aux différentes délégations, tout en mettant en avant l'importance de cette rencontre pour son pays, qui se positionne comme un acteur engagé dans les politiques de jeunesse à l'échelle régionale et internationale.

Pour sa part, Madame Louisette Renée Thobi, Secrétaire générale de la Confejes, a rappelé le rôle stratégique de l'organisation dans la mise en oeuvre de programmes innovants en faveur des jeunes. Elle a notamment évoqué les initiatives visant à encourager l'entrepreneuriat des jeunes, le développement du sport pour tous et la promotion de l'égalité des chances au sein des pays membres.

Placée sous le sceau de l'engagement et de la solidarité, cette 17e réunion du Bureau se veut un cadre d'échanges et de concertation autour des priorités de la Confejes.

Les travaux devraient permettre d'évaluer les actions en cours, de définir de nouvelles orientations stratégiques et de consolider les acquis en matière de coopération francophone.

À travers cette rencontre, la Confejes réaffirme sa volonté d'impacter durablement le futur des jeunes en mettant le sport et la jeunesse au coeur des politiques publiques.