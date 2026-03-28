Cote d'Ivoire: Droits d'auteur - Douanes et Burida unissent leurs forces pour optimiser la collecte des redevances

Le Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA) a accueilli, le vendredi 27 mars 2026, une délégation des douanes du Port Autonome d'Abidjan à son bureau de collecte des redevances pour copie privée (RCP) et reprographie (RRR), situé à Treichville.

Cette visite de travail s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la collaboration entre les deux institutions, en vue d'améliorer la mobilisation des ressources issues de ces mécanismes au profit des créateurs.

L'objectif principal de cette rencontre était de faire le point sur les performances enregistrées depuis l'entrée en vigueur des décrets n° 2021-632 et n° 2021-633 du 20 octobre 2021, relatifs à la RCP et à la RRR. Mis en application à partir de la mi-juin 2022, ces dispositifs constituent aujourd'hui des instruments clés de financement de la création artistique en Côte d'Ivoire.

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Présentant le bilan des quatre années d'activité, le Chef de la Cellule RCP/RRR du BURIDA, Traoré Whakan, a indiqué que les montants collectés s'élèvent à 2 381 483 855 FCFA. Toutefois, ces résultats restent en deçà des attentes, en raison d'un volume important d'impayés estimé à 7 401 870 066 FCFA, malgré l'émission de 8 535 factures. Face à cette situation, il a salué l'appui des services douaniers tout en plaidant pour un renforcement des actions conjointes afin de réduire significativement les créances en 2026.

Dans la même veine, le Chef de la Cellule Qualité, Stratégie et Développement, Koffi Kévin, a mis en lumière le rôle déterminant des transitaires dans l'efficacité du dispositif. Selon lui, une meilleure implication de ces acteurs clés de la chaîne logistique permettrait d'accroître les performances de recouvrement et de fluidifier les procédures de collecte.

À la tête de la délégation des douanes, le Lieutenant-Colonel Bamba Florence a salué les avancées réalisées par le BURIDA dans la mise en oeuvre de ces mécanismes. Elle a toutefois insisté sur la nécessité d'intensifier les campagnes de sensibilisation à l'endroit des importateurs, des transitaires et du grand public, afin de favoriser une meilleure compréhension et appropriation des enjeux liés à la RCP et à la RRR.

Au-delà des chiffres, les échanges ont permis de réaffirmer l'importance stratégique de ces redevances, qui constituent des mécanismes de compensation au profit des artistes et créateurs. Les fonds collectés sont en effet redistribués pour soutenir la production culturelle et encourager la créativité en Côte d'Ivoire.

Pour rappel, les taux appliqués sont de 3 % pour la copie privée et de 4 % pour la reprographie. Ils sont calculés sur la valeur CAF déclarée ou sur le prix de vente hors taxes sortie-usine, selon les cas.

À travers cette rencontre, le BURIDA et les douanes entendent consolider leur partenariat afin d'optimiser la collecte des redevances et garantir une meilleure redistribution aux ayants droit, contribuant ainsi au rayonnement de la culture ivoirienne.