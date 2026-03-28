Cote d'Ivoire: Prise en charge de l'autisme - Le directeur général de l'Insp initie une conférence pour sensibiliser le grand public

L'Institut national de la santé publique (Insp) oeuvre à l'amélioration de la prise en charge de l'autisme en Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'institut, William Yavo, a à cet effet initié une Journée scientifique et communautaire autour le thème : « Autisme et santé publique : Dépister tôt. Agir ensemble. Inclure durablement ».

Cette rencontre vise à renforcer la compréhension, le dépistage précoce et à promouvoir une inclusion effective des personnes autistes en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, les organisateurs entendent à travers cette Journée sensibiliser le grand public aux signes précoces de l'autisme, afin que la stigmatisation puisse être réduite Il s'agit également de promouvoir le dépistage systématique.

Une conférence inaugurale sous le thème : « L'autisme : un enjeu majeur de santé publique en Côte d'Ivoire », a été animée par Julie Sackou-Kouakou, Prof titulaire, issue de l'Unité de formation et de recherche (Ufr) Sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan). La conférencière a présenté le tableau de la prise en charge en Côte d'Ivoire : Le diagnostic est souvent tardif ; l'insuffisance de professionnels formés, l'accès limité aux structures spécialisés ; le coût des thérapies inaccessibles, a-t-elle énuméré.

Le directeur général de l'Insp, Prof. William Yavo, qui a pour vision de faire de l'Institut un pôle d'excellence, a invité le grand public à oeuvrer pour que la prise en charge de l'autisme puisse être renforcée. Pour lui d'ailleurs, la santé publique ne doit pas être seulement une affaire du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, encore moins de l'Etat. Mais une affaire de tous : les organisations de la Société civile, les bailleurs de fonds, les populations ivoiriennes, le secteur privé, les Fondations, les Ong.

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Cette journée scientifique a réuni des experts en santé mentale et en neurodéveloppement, des acteurs institutionnels, des organisations de la Société civile et des familles concernées. Outre cette conférence inaugurale, ceux-ci ont pu suivre une seconde conférence ainsi qu'un panel autour de cette même problématique de l'autisme.