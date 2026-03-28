Cote d'Ivoire: Diocèse de Gagnoa - Mgr Jean-Jacques Koffi Oi Koffi exhorte les fidèles à un retour généreux vers leur Archidiocèse

Mgr Jean-Jacques Koffi Oi Koffi a lancé un vibrant appel aux fidèles originaires de l'Archidiocèse de Gagnoa, le dimanche 22 mars 2026, à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Avec humilité et bienveillance, selon la note d'information que fratmat.info a reçue, il leur a rappelé : « Vous êtes établis ici, à Abidjan, et beaucoup d'entre vous ont connu la réussite.

Dieu vous a bénis dans vos entreprises, dans vos fonctions, dans vos familles. Cette bénédiction n'est pas destinée à vous seuls : elle s'étend aussi à ceux qui sont restés sur la terre de vos origines. Elle est également pour l'Église qui vous a baptisés, qui a accompagné vos parents dans leur dernier voyage, béni vos unions et formé votre conscience chrétienne. »

Le prélat a souligné que la terre ancestrale du Goh, du Lôh-Djiboua et du Gbôklè les interpelle non pas pour qu'ils y retournent vivre, mais pour qu'ils ne l'oublient jamais, car elle a besoin d'eux. « Nos paroisses rurales ont soif. Nos séminaires attendent des ressources pour former les prêtres de demain », a-t-il insisté. Il a évoqué également les communautés rurales, qui comptent sur l'attention et la générosité de leurs fils et filles établis à Abidjan.

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Mgr Koffi Oi Koffi a, cependant, tenu à rassurer : l'Archidiocèse de Gagnoa est vivant. « Je ne vous parle pas d'un diocèse mourant. Je vous parle d'une Église debout, qui résiste, qui prie, qui évangélise, même avec peu. Mais cette Église a besoin de vos mains pour retirer les bandelettes, comme ce fut le cas pour Lazare, afin qu'elle marche librement, qu'elle croisse, qu'elle construise, qu'elle forme et qu'elle envoie.»

L'archevêque considère les ressortissants établis à Abidjan comme les veilleurs de l'aurore de leur Église d'origine. Leurs prières et leurs dons sont, selon lui, des braises vivantes qui empêchent la flamme de s'éteindre.

Il les a encouragés en ces termes : « Parlez de votre Église à vos enfants nés à Abidjan, afin qu'ils sachent d'où ils viennent. Contribuez à ses projets selon vos moyens. Revenez chez vous pour les grandes fêtes, pour les ordinations et les jubilés. »

Mgr Koffi Oi Koffi a également annoncé que la clôture des festivités du centenaire de la cathédrale de Gagnoa se tiendra le 13 juin 2026.

Le père Attémélé, responsable de l'aumônerie des cadres, a rappelé pour sa part la date de l'ordination épiscopale de Mgr Darius Ekou Assandé, nouvel évêque d'Agboville, fixée au 18 avril. Il a invité les fidèles à se mobiliser pour ces deux événements majeurs. Mgr Darius, a-t-il rappelé, fut recteur du séminaire de Gagnoa durant douze années.

Au nom des ressortissants de l'Archidiocèse résidant à Abidjan, Jean-Michel Deignan, petit-fils d'un catéchiste, a assuré l'archevêque de leur entière disponibilité à l'accompagner dans sa mission.

La célébration eucharistique a été concélébrée par Nos Seigneurs Paul Dacoury-Tabley et Boniface Ziri, tous deux originaires de l'Archidiocèse de Gagnoa, ainsi que par Nos Seigneurs Ambroise Mandah -- représentant le Cardinal Ignace Bessi Dogbo et Émile Kilignon, secrétaire de la Conférence des évêques catholiques. Plusieurs prêtres, dont le curé de la paroisse, Mgr Éric Norbert Abékan, étaient également présents.