Ile Maurice: Ala-lila... «Uber large» - Les chauffeurs de taxis mauriciens sur la voie digitale

La plateforme de réservation de taxis Ala-lila, opérée par Logidis et accessible sur taxiservices.mu, entre dans une nouvelle phase de son développement. Désormais disponible sur l'application Uber, elle permet aux Mauriciens comme aux touristes de réserver un taxi local «en toute simplicité, sécurité et transparence».

Logidis a officiellement présenté, le mercredi 25 mars, cette version améliorée au Suffren Hotel & Marina à Port-Louis. À cette occasion, Yannis Fayd'herbe, Chief Operating Officer d'IBL Logistics, a expliqué : «Nous utilisons la technologie d'Uber, mais l'opérateur et les opérations restent chez Logidis, comme cela a été le cas depuis une vingtaine d'années.»

Cette évolution répond à une demande croissante du marché. «Nous avons ressenti un besoin, tant du côté des clients que des chauffeurs. Beaucoup de Mauriciens recherchent des solutions de mobilité en ligne, simples et adaptées à leur téléphone. Nous avons aussi une base importante de chauffeurs de taxi qui souhaitent cette évolution technologique pour optimiser leurs courses.»

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Le modèle adopté a été pensé pour le contexte local. «Nous travaillons uniquement avec des chauffeurs de taxi licenciés, comme nous le faisons depuis plus de 20 ans.» Seuls les chauffeurs ayant obtenu une certification après vérification complète de leurs documents peuvent ainsi intégrer le système. Selon Yannis Fayd'herbe, ce développement est le fruit d'un travail de terrain mené depuis plusieurs mois, prenant en compte les besoins et contraintes des chauffeurs afin d'améliorer leurs revenus.

Du côté d'Uber, Imran Manji, General Manager East & Southern Africa, souligne que ce partenariat s'inscrit dans une volonté d'adaptation au marché mauricien : «En combinant expertise locale et technologie mondiale, nous construisons une solution adaptée à Maurice. À travers notre partenariat avec Logidis, nous soutenons un modèle axé prioritairement sur les taxis, spécialement conçu pour le pays.»

L'objectif n'est pas de remplacer ce qui existe déjà, insiste-t-il, «mais de le renforcer, de le moderniser et de favoriser son développement au bénéfice de tous ceux qui vivent et visitent cette île». Le rôle du taxi dans l'expérience touristique a également été mis en avant par Imran Manji : «Pour un touriste, le premier contact avec Maurice se fait souvent à travers un taxi. Il s'attend à se déplacer avec la même facilité que dans son pays, avec des tarifs connus à l'avance.»

Selon les observations d'Uber, les chauffeurs utilisant la plateforme enregistrent une augmentation significative de leurs revenus, avec des courses plus régulières tout au long de la journée. Le service permet également de desservir des zones auparavant moins accessibles, tout en contribuant à un renouveau de la profession. Le nombre de nouveaux chauffeurs, notamment parmi les jeunes attirés par la flexibilité et les opportunités offertes, est en hausse.