Ile Maurice: Croissance de 14 % au quatrième trimestre

L'économie mauricienne s'appuie sur un tissu industriel diversifié englobant la manufacture, l'énergie, l'extraction de ressources ainsi que la gestion de l'eau et des déchets. L'évolution de ces activités est mesurée chaque trimestre à travers l'Indice de production industrielle. D'après les données les plus récentes publiées par Statistics Mauritius, le secteur a connu une progression modérée en 2025.

Au quatrième trimestre, l'indice global a augmenté de 14,2 % par rapport au trimestre précédent et de 1,3 % par rapport au même trimestre de 2024. Sur l'ensemble de l'année, la production industrielle a progressé de 1,7 %, grâce à la performance du secteur énergétique et de la manufacture. L'électricité, le gaz, la vapeur et la climatisation ont ainsi connu une hausse de 4,7 %, tandis que la manufacture a progressé de 1,4 %, l'extraction de matériaux de 0,8 % et la gestion de l'eau et des déchets de 1,2 %.

La manufacture, représentant 85 % du volume industriel, a montré des résultats contrastés selon les segments. Ainsi, les entreprises non orientées vers l'export (Non-EOE) ont enregistré la croissance la plus forte, avec un gain trimestriel de 19,4 % et une hausse annuelle de 1,9 %. Les secteurs du mobilier, des produits plastiques et métalliques ainsi que de l'impression ont particulièrement contribué à cette dynamique, alors que les segments alimentaires hors sucre, le textile et certaines industries chimiques ont légèrement reculé.

En revanche, les entreprises orientées vers l'export (EOE) ont connu un léger ralentissement, avec une baisse trimestrielle de 0,5 % et une diminution annuelle de 1,3 %. Le textile, l'habillement, la bijouterie et certains produits électroniques ont été les plus touchés, tandis que le secteur alimentaire a progressé modestement. La production sucrière a, quant à elle, reculé de 1,9 % sur l'année.

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Le secteur de l'énergie reste le moteur principal de la croissance, avec une hausse trimestrielle de 19,5 % et une augmentation annuelle de 4,7 %, alors que la gestion de l'eau et des déchets a connu une progression plus modeste mais régulière, de 0,2 % au dernier trimestre et de 1,2 % sur l'ensemble de l'année.