Ile Maurice: La Bourse clôture en hausse dans un environnement tumultueux

Durant la semaine écoulée, la Bourse de Maurice a enregistré une évolution positive, contrastant avec la tendance baissière observée sur les marchés internationaux. Alors que plusieurs grandes places financières ont subi des replis notables - le DAX allemand reculant de 4,61 %, le FTSE 100 de 4,21 % et le S&P 500 de 2,38 % -, le marché local a, pour sa part, légèrement progressé. Cette orientation négative s'est également reflétée sur le continent africain, où l'indice NASI (Kenya) a perdu 4,07 % et le JSE All Share (Afrique du Sud) 5,50 %. Dans ce contexte, les indices SEMDEX et SEMTRI ont affiché une hausse modérée de 0,59 %.

Quelque 4,5 millions de titres ont été échangés sur le Marché Officiel durant la semaine pour un montant total de Rs 190,3 millions. Les plus gros échanges ont été notés sur MCB Group Limited, CM Diversified Credit Ltd, CM Structured Products (2) Ltd, New Mauritius Hotels Limited et SBM Holdings Ltd, soit Rs 79,7 millions, Rs 34,3 millions, Rs 25,3 millions, Rs 11,4 millions et Rs 5,6 millions respectivement.

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a clôturé la séance de mercredi à 10667,16 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2239,92 points. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de mercredi à 422,21 points. À la clôture du marché, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 356,5 milliards.

Sur les 65 titres cotés, neuf ont terminé la semaine à la hausse, 38 sont demeurés stables et 18 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent: Grit Real Estate Income Group Limited (USD) (+12,50 %), Terra Mauricia Ltd (+4,74 %), Innodis Ltd (+2,68 %), MCB Group Limited (+2,05 %) et ER Group Limited (+2 %). Les plus fortes baisses concernent : Harel Mallac Ltd (-15,63 %), Mauritius Chemical & Fertilizer Industry Ltd (-7,41 %), NewGold ETF (-6,33 %), Medine Limited (-6,25 %) et United Basalt Products Ltd (-4 %).

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Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 11,58 % à 19,35 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activité, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 218,05 points et 380,76 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 33,4 milliards. Des transactions totalisant Rs 1,4 million ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, Swan Life Ltd, United Bus Service Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,76 % et 21,76 %.