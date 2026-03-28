Sénégal: Kaolack - Une mission du PAM a visité plusieurs projets agricoles à Gandiaye

Gandiaye (Kaolack) — Une mission internationale du Programme alimentaire mondial (PAM) a visité vendredi, plusieurs projets agricoles mis en oeuvre dans la commune de Gandiaye (centre), en vue de mesurer leur impact sur les bénéficiaires, a constaté l'APS.

"Nous sommes venus visiter des projets du programme Salouma, financé par la Fondation MasterCard, qui permet la création d'emplois et d'opportunités dans le domaine agricole" à travers les jeunes agripreneurs, a expliqué Pierre Lucas, directeur pays et représentant du PAM au Sénégal.

La délégation du PAM a d'abord visité, dans le cadre de cette mission, un programme de cantines scolaires dans la région de Matam (nord), avant de séjourner à Gandiaye, commune de la région de Kaolack.

Ses membres ont pu se rendre compte de la diversité des programmes du PAM au Sénégal et de leur impact sur les bénéficiaires mais aussi de l'appui apporté aux initiatives du gouvernement sénégalais, mais surtout des communautés, en particulier des jeunes.

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Barron Segar, directeur de PAM-USA, en charge de la mobilisation de ressources pour toutes les activités du PAM à travers le monde, a rappelé que le PAM a pour ambition et pour vision un monde sans faim, sans problème de sécurité alimentaire.

"Nous avons été impressionnés par la capacité de résilience des communautés, leur force et leur capacité à s'engager et à générer des revenus, notamment par le programme des cantines scolaires et toutes les actions qui sont menées pour les jeunes et/ou enfants et pour le développement du capital humain en cohérence avec la Vision Sénégal 2050z, a-t-il dit.

Barron Segar a lancé un appel aux bonnes volontés, entrepreneurs, membres du secteur privé, en leur demandant d'apporter ces "actions transformatives" que le Sénégal est en train de mettre en oeuvre.

"J'appelle la communauté mondiale des donateurs à se mobiliser pour soutenir ces actions et le Programme alimentaire mondial à travers le monde, en particulier le Sénégal", a-t-il lancé.

Amadou Moctar Mbodji, secrétaire général du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), a remercié le PAM pour ses actions dans les domaines agricole et en matière de sécurité alimentaire.

Le CNCR met en oeuvre le programme Salouma, à travers lequel il accompagne es jeunes entrepreneurs agricoles dans les régions de Saint-Louis, Matam, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et Kolda.

"Ce programme, de par ses actions, nous aide à relever les défis liés à l'emploi des jeunes et des femmes", a souligné M. Mbodji.

Ndèye Fatou Thior Mbodji, parlant au nom des bénéficiaires du soutien du PAM, a magnifié reçu notamment en matière de dotation en matières premières, de formation et de formalisation pour leur permettre d'avoir des petites et moyennes entreprises de transformation de produits céréaliers compétitives.

Le maire de la commune de Gandiaye, Pape Songdé Diop, a encouragé les femmes et les jeunes agripreneurs, leur demandant de "redoubler" d'efforts et d'oeuvrer pour combattre davantage la malnutrition dans cette collectivité territoriale de la région de Kaolack.