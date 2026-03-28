Sénégal: Tambacounda - Les acteurs du théâtre confrontés à des problèmes de financement et de logistique

Tambacounda — Le président de l'Association régionale des comédiens du théâtre sénégalais de Tambacounda (ACOTS), Aliou Mbow, a listé vendredi les contraintes auxquelles les acteurs du secteur se trouvent confrontés dans cette région, se traduisant notamment par des difficultés financières et logistiques.

"Les artistes de Tambacounda sont confrontés à un sérieux problème d'accompagnement, et quelle que soit l'initiative que nous entreprenons, que ce soit ici à Tambacounda ou dans d'autres régions, nous ressentons toujours ce problème d'accompagnement en termes de moyens financiers", a-t-il déclaré.

Aliou Mbow, membre de la troupe théâtrale Niani Wouly s'exprimait lors d'une table ronde ayant réuni plusieurs comédiens de la région, au centre culturel régional de Tambacounda, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du théâtre.

La rencontre portait sur le thème "Diagnostic et perspectives du théâtre à Tambacounda".

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Au cours des échanges, les intervenants ont évoqué des problèmes liés notamment à la logistique.

"Le centre culturel ne répond pas aux normes en termes de sons et de lumières, la salle de spectacle par exemple n'est pas acoustique et n'est pas adapté non plus [...], ce qui fait que l'artiste qui présente une pièce dans cette salle est très limité", a signalé Aliou Mbow.

Le directeur du centre culturel régional de Tambacounda, Pape Sémou Sène, a salué, lors de cette rencontre qu'il a présidée, l'engagement et le talent des artistes et comédiens de Tambacounda.

Selon Pape Sémou Sène, le ministère de la Culture va procéder, dans un futur proche, à la réfection du centre culturel régional de Tambacounda, en particulier sa salle de spectacle, pour mettre les artistes comédiens de cette principale région du Sénégal oriental dans des conditions optimales de performance.

La Journée mondiale du théâtre sera clôturée samedi dans l'après-midi par l'organisation d'une représentation théâtrale impliquant les comédiens de la région de Tambacounda.