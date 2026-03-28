Sénégal: L'armée relève de 'grandes avancées' dans les préparatifs du défilé du 4 avril à Thiès

-Le commandant de la zone militaire numéro 7, le colonel El Hadji Oumar Faye a souligné vendredi les avancées réalisées dans les préparatifs de la fête nationale de l'indépendance à Thiès, aux plans logistique, sécuritaire et infrastructurel.

En compagnie du chef d'état-major général des armées, venu constater l'état des préparatifs de cette commémoration délocalisée à Thiès, El Hadji Oumar Faye a salué la collaboration entre les forces militaires, les autorités administratives et les services régionaux, pour garantir la réussite de l'événement.

"Nous avons eu l'honneur de recevoir le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des armées, qui est venu en zone militaire numéro 7 dans le cadre de la préparation de la 66-ème édition de la fête nationale de l'indépendance", a relevé le colonel El Hadji Oumar Faye.

Selon lui, le général s'était surtout intéressé à l'état d'évolution des préparatifs, notamment sur les plans logistique, sécuritaire et des infrastructures.

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Il a noté que sur le plan logistique, les travaux sont "très avancés", avec l'installation totale des tentes", avec la contribution de l'ensemble des directeurs régionaux de l'État, ainsi que l'accompagnement des autorités administratives, à la tête desquelles le gouverneur de région qui a permis de relever l'ensemble des défis rencontrés.

Sur le plan de la sécurité, "toute la planification a été faite, et tous les aspects du dispositif de sécurité sont très bien pris en compte", a-t-il rassuré.

Sur le plan des infrastructures également, il y a "de grandes avancées", toujours avec l'accompagnement des services de l'État, a ajouté le colonel Faye.

"Nous allons maintenir le rythme, parce que c'est un défi et il faudrait que nous soyons au mieux pour le relever", a dit l'officier.

Il en a profité pour sensibiliser les populations mobilisées derrière les communes, à l'importance de leur contribution, surtout pour l'amélioration du cadre de vie, par "un comportement exemplaire qui donnera une meilleure idée de Thiès".

Il en a aussi appelé à la "compréhension" et à la "patience" des populations vis-à-vis des différents services de l'État, concernant les "contraintes" liées au plan de circulation déjà mis en oeuvre, pour des besoins de sécurité.