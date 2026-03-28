Afrique de l'Ouest: UEMOA - Croissance robuste et inflation à zéro pour ouvrir l'exercice 2026

Réunis au siège de la Banque Centrale à Dakar le 27 mars 2026, les ministres de l'Union ont dressé un bilan économique particulièrement solide pour l'année écoulée. Entre consolidation budgétaire, renouvellement de mandats stratégiques et lancement du plan « DJOLIBA la suite », l'espace communautaire affiche une résilience notable malgré un contexte global incertain.

Une économie régionale en pleine accélération

L'ouverture de cette première session ordinaire de l'année 2026, placée sous la présidence d'Aboubakar Nacanabo, Ministre de l'Économie et des Finances du Burkina Faso, a été l'occasion de dévoiler des indicateurs macroéconomiques records. L'activité au sein de l'Union s'est consolidée avec un taux de croissance de 6,7% en 2025, contre 6,2% un an plus tôt. Cette dynamique est principalement portée par la performance des industries extractives, des services et les résultats positifs de la campagne agricole 2025/2026.

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Le point le plus marquant reste la maîtrise exceptionnelle de la volatilité des prix. Le taux d'inflation sur l'ensemble de l'année 2025 est ainsi ressorti à 0%, marquant une rupture totale avec les 3,5% enregistrés en 2024. Cette stabilité retrouvée s'explique par la détente des cours mondiaux de l'énergie et des produits alimentaires, conjuguée à une meilleure offre céréalière locale.

Continuité institutionnelle et nouvelles figures

Le Conseil a également été le théâtre d'un renouvellement important de ses membres. La Côte d'Ivoire est désormais représentée par Souleymane Diarrassouba, Ministre du Plan et du Développement. Du côté du Niger, Maman Laouali Abdou Rafa (Économie et Finances) et Bakary Yaou Sangaré (Affaires Étrangères) font leur entrée au sein de l'instance décisionnelle.

Lors de la clôture, le Président du Conseil a tenu à féliciter Monsieur Mamadou Diop, dont le mandat de Vice-Gouverneur de la BCEAO a été renouvelé sur proposition des autorités nigériennes. Parallèlement, le mandat des représentants des États membres au sein du Comité de Stabilité Financière (CSF-UMOA) a également été reconduit pour garantir la pérennité de l'écosystème financier.

Cap sur 2030 : L'ambition d'une souveraineté partagée

Au-delà des bilans comptables de la BCEAO et de la BOAD pour l'exercice 2025, tous deux approuvés, les ministres ont validé des outils stratégiques de long terme. Le Plan stratégique 2026-2030 « DJOLIBA la suite » de la BOAD a été officiellement adopté, avec pour ambition d'accélérer le développement équilibré de l'Union.

Le Conseil a également marqué son adhésion à la dynamique de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) par l'adoption de stratégies visant à renforcer la compétitivité du secteur privé et le dialogue public-privé d'ici 2030. Pour Aboubakar Nacanabo, ces décisions constituent des jalons essentiels pour bâtir une économie plus inclusive et souveraine, capable d'anticiper les mutations énergétiques et numériques mondiales.