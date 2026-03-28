Afreximbank tiendra ses 33e Assemblées annuelles à El Alamein (Égypte), du 21 au 24 juin 2026

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a annoncé qu'elle tiendra ses 33e Assemblées annuelles (AAM2026) à El Alamein en Égypte, du 21 au 24 juin 2026.

Dans un contexte marqué par l'intensification des réajustements géopolitiques et des conflits, Afreximbank tiendra ses 33es Assemblées annuelles sous le thème « Commerce intra-africain et industrialisation : la voie vers la souveraineté économique », soulignant ainsi la nécessité croissante pour les pays africains de mobiliser leurs capacités internes, de renforcer les chaînes de valeur régionales et d'accélérer la transformation industrielle afin de jeter les bases d'une croissance durable et résiliente.

Ces assemblées réuniront des chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des décideurs politiques, des dirigeants du secteur privé, des institutions financières, des universitaires et des partenaires internationaux venus de toute l'Afrique et d'ailleurs.

À travers une série de dialogues et d'échanges stratégiques, Afreximbank vise à identifier les projets prioritaires et les programmes concrets qui permettront de faire progresser la transformation de la structure commerciale de l'Afrique, en particulier dans un contexte marqué par le protectionnisme, l'évolution des alliances et les intérêts économiques particuliers.

S'exprimant au sujet de l'AAM2026, Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, a exprimé sa gratitude au gouvernement égyptien pour avoir accepté d'accueillir les Assemblées annuelles de 2026. Il a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, Afreximbank a jeté des bases solides pour permettre au commerce intra-africain de prendre son essor. Alors que nous entrons dans cette nouvelle phase, nous devons donner la priorité à la transformation des marchandises destinées à être échangées dans le cadre de l'accord de libre-échange ».

« Face aux turbulences mondiales actuelles, marquées par l'incertitude politique et l'intensification des tensions géopolitiques, les Africains doivent se tourner vers eux-mêmes pour trouver des solutions adaptées à leurs défis. Nous devons nous affranchir du commerce des matières premières, accroître les investissements dans la transformation, mettre en place des chaînes de valeur régionales et consommer nos propres produits afin de concrétiser la croissance et la prospérité partagée auxquelles nous aspirons ».

S.E. M. Hassan Abdalla, Gouverneur de la Banque centrale d'Égypte (CBE), a affirmé : « En tant que pays hôte d'Afreximbank, l'Égypte est honorée à l'idée d'accueillir les éminents délégués qui assisteront aux 33es Assemblées annuelles de la Banque. Dans un contexte marqué par une incertitude mondiale croissante et une dynamique économique en pleine mutation, la situation géographique stratégique et l'envergure économique de l'Égypte en font un moteur essentiel de l'intégration régionale et de la promotion des priorités continentales.L'organisation de l'AAM2026 à El Alamein témoigne de l'engagement continu de l'Égypte à soutenir les institutions africaines dans le renforcement du commerce intra-africain et la promotion de l'industrialisation et de la transformation économique à long terme du continent ».

L'AAM2026 offrira aux délégués une plateforme unique pour échanger avec des décideurs de haut niveau, nouer des liens avec des partenaires tout au long des chaînes de valeur, acquérir des connaissances sur le financement du commerce et la logistique, et accéder à des capitaux et conclure des accords d'investissement. Ces assemblées serviront également de plateforme pour structurer des partenariats et faire avancer des projets bancables à travers le continent.

En réunissant un large éventail de parties prenantes, l'AAM2026 contribuera à accélérer une vision commune d'un continent intégré, industrialisé et économiquement souverain.

Pour plus d'informations sur l'AAM2026, rendez-vous sur https://2026.afreximbankevents.com/