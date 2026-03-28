Sénégal: ONU - Faute de consensus à l'Union africaine, la candidature de Macky Sall rejetée

27 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

La candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies n'a pas obtenu l'aval de l'Union africaine (UA). Dans un communiqué daté du 27 mars 2026, la Commission de l'UA a annoncé l'échec de la procédure de silence engagée pour valider un projet de décision en faveur de cette candidature.

Selon le document officiel adressé notamment au ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie et aux missions permanentes des États membres, vingt pays ont exprimé des objections avant la date limite fixée au 27 mars. Ce nombre de réserves a automatiquement entraîné le rejet du projet, la procédure de silence reposant sur l'absence d'opposition pour entériner une décision.

Cette démarche s'inscrivait dans les consultations internes de l'organisation panafricaine visant à dégager une position commune autour d'un candidat africain pour diriger l'ONU. Mais l'absence de consensus met en lumière des divergences persistantes entre États membres sur le choix d'un représentant unique.

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Ancien chef d'État du Sénégal (2012-2024), Macky Sall figurait parmi les personnalités pressenties pour porter les ambitions africaines à la tête de l'organisation onusienne. L'échec de cette première tentative de validation à l'échelle continentale pourrait compliquer la construction d'un soutien unifié en sa faveur sur la scène internationale.

La Commission de l'Union africaine n'a pas précisé les motifs des objections formulées par les États membres, ni les suites qui pourraient être données à ce processus. Toutefois, cette situation relance le débat sur la capacité de l'UA à parler d'une seule voix dans les grandes échéances diplomatiques mondiales.

À ce stade, aucune nouvelle procédure ni alternative officielle n'a été annoncée.

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