Afrique: Le Soudan et l'Afrique du Sud examinent le renforcement de la coopération dans les secteurs de l'énergie et de l'électricité

- Le ministre de l'Énergie, l'ingénieur Al-Mutasim Ali, s'est entretenu avec le ministre de l'Électricité et de l'Énergie de la République d'Afrique du Sud, Kgosientsho Ramokgopa, des perspectives de coopération conjointe entre les deux pays dans les domaines de l'énergie et de l'électricité. Les deux parties ont souligné la profondeur des relations historiques entre le Soudan et l'Afrique du Sud.

Les deux ministres sont convenus de signer des mémorandums d'entente afin de structurer la coopération bilatérale et d'intensifier les contacts en vue de renforcer le partenariat et de soutenir le Soudan durant la phase de reconstruction.

Cette rencontre s'est tenue jeudi à la résidence de l'ambassadeur du Soudan à Pretoria, en présence du ministre d'État au ministère des Finances, Mohamed Nour Abdel Daim, et de l'ambassadeur du Soudan en Afrique du Sud, Osman Abufatma Adam.

Le ministre de l'Énergie a salué les relations anciennes et historiques entre les deux pays, notamment dans les domaines des mines, de l'énergie, de l'introduction des compteurs électriques à prépaiement, ainsi que le renforcement de la coopération avec la société publique sud-africaine d'électricité (Eskom), l'un des plus grands producteurs d'énergie en Afrique.

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Il a affirmé la volonté du Soudan de renforcer et de développer la coopération conjointe dans les domaines de la formation, de l'échange d'expertises, du transfert de technologies, du soutien institutionnel, de la participation aux conférences régionales et internationales organisées en Afrique du Sud, de l'échange de visites de hauts responsables et de la mise en place de cadres de coopération.

De son côté, le ministre sud-africain de l'Électricité a exprimé sa disposition à développer et à promouvoir les relations avec le Soudan dans le secteur énergétique, soulignant la volonté de la société publique (Eskom) de fournir un appui aux institutions concernées au Soudan pour le développement des capacités en matière de production et de distribution d'électricité, ainsi que pour tirer parti de son expertise en matière de stabilité de l'approvisionnement électrique et d'utilisation d'applications intelligentes pour le suivi de la consommation et de la facturation, en plus de la formation et de l'échange d'expériences.