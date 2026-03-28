Soudan: Le Premier ministre rassure sur la préparation des Aéroports soudanais à accueillir les vols nationaux et internationaux

- Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a affirmé l'engagement du Gouvernement de l'Espoir à lever tous les obstacles entravant le fonctionnement des aéroports du pays, promettant un soutien total à la Société des aéroports du Soudan afin qu'elle puisse pleinement assumer son rôle dans le développement des infrastructures aéroportuaires conformément aux standards internationaux de qualité.

Ces déclarations ont été faites lors de sa rencontre, aujourd'hui à l'aéroport de Port-Soudan, avec le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile, Abubakr Al-Siddig Mohamed Abdallah, et le directeur général de la Société des aéroports du Soudan, l'ingénieur Sir Al-Khatim Babiker.

Dr. Kamil Idris a réaffirmé l'engagement du Gouvernement de l'Espoir à mobiliser tous les efforts nécessaires pour moderniser les aéroports et faciliter la circulation des citoyens, en particulier dans le cadre du retour volontaire au pays.

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Au cours de la rencontre, le Premier ministre a reçu un exposé détaillé sur l'état de préparation de l'aéroport international de Khartoum ainsi que des aéroports régionaux, confirmant l'achèvement de toutes les dispositions opérationnelles pour accueillir les vols nationaux, régionaux et internationaux. Il s'est également enquis de la situation des employés des différents aéroports du pays.

Le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile a, pour sa part, confirmé l'achèvement de toutes les dispositions nécessaires à la réouverture de l'espace aérien, tant au niveau national qu'international.

De son côté, le directeur général de la Société des aéroports du Soudan a affirmé la pleine préparation de l'aéroport international de Khartoum à recevoir les vols régionaux et internationaux.