Afrique de l'Est: Le Soudan lance une transformation numérique ambitieuse portée par un partenariat entre les Finances et la Transformation numérique

Khartoum, 27 Mars 2026 (SUNA) - Le ministre d'État au ministère des Finances, le conseiller Mohamed Nour Abdel Daim, a annoncé que son ministère travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Transformation numérique et des Communications pour mettre en oeuvre un ensemble de projets stratégiques visant à numériser les services gouvernementaux et à renforcer l'efficacité des dépenses publiques.

Le conseiller a précisé que le projet de connexion en réseau des ambassades constitue l'un des fruits de ce partenariat. Il est mis en oeuvre en coordination entre les ministères des Finances et des Affaires étrangères, par l'intermédiaire des structures techniques du ministère de la Transformation numérique et des Communications.

Le ministre d'État a déclaré : « Nous avons commencé par le consulat soudanais à Djeddah et l'ambassade du Soudan au Caire comme deux modèles pilotes, avant une extension progressive à l'ensemble des missions. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué que ce projet vise à accélérer les opérations financières et administratives des ambassades et des consulats, à réduire la dépendance à l'argent liquide et les risques opérationnels et sécuritaires qui y sont associés, à fournir des rapports financiers et administratifs instantanés aux décideurs, ainsi qu'à faciliter l'accès des citoyens à l'étranger aux services consulaires dans des délais plus courts et avec des procédures simplifiées.

Le ministre d'État a souligné que cette initiative s'inscrit dans une orientation gouvernementale visant à adopter la transformation numérique pour réaliser la réforme financière. Le ministère des Finances cherche ainsi à renforcer la transparence des flux financiers publics à travers des systèmes unifiés de paiement et de recouvrement électroniques, à réduire les coûts opérationnels, à limiter les pertes liées aux transactions en espèces, et à mettre en place une base de données en temps réel permettant de suivre les recettes et les dépenses et de fournir des rapports périodiques précis.

Il a ajouté que des comités techniques conjoints travailleront dans les semaines à venir pour évaluer les expériences de Djeddah et du Caire, et finaliser les exigences techniques et de formation pour les cadres diplomatiques, avant de généraliser le modèle aux autres ambassades et consulats.