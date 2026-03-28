Congo-Kinshasa: Gims en garde à vue - blanchiment, immobilier au maroc et théorie du complot décryptés

Gims arrêté à Roissy : les faits, le dossier financier et les voix africaines qui crient au complot

40 millions d'euros de revenus en 2025. Une arrestation à la descente d'avion. Un projet immobilier de luxe au Maroc dans le viseur de la justice. L'affaire Gims fracture l'opinion entre faits judiciaires et récit de persécution.

Une interpellation à la sortie de l'avion

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Le mercredi 25 mars 2026, Gandhi Djuna connu sous le nom de Gims atterrit à Paris en provenance de Dubaï. Les agents des douanes judiciaires l'attendent à la sortie de l'avion, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il est immédiatement placé en garde à vue. Le lendemain, jeudi 26 mars, le Parquet National Anticriminalité Organisée le Pnaco confirme la prolongation de la mesure.

Le Pnaco est une structure récemment créée à Paris pour centraliser les dossiers les plus complexes de criminalité financière. C'est cette instance qui pilote l'enquête. L'artiste congolais de 39 ans, sacré meilleur artiste masculin aux 40e Victoires de la musique en 2025, est entendu dans le cadre d'une commission rogatoire de juges d'instruction.

Le dossier : un réseau international, du luxe et de fausses factures

Les juges parisiens enquêtent sur un réseau international et structuré, soupçonné de s'appuyer sur une multitude de sociétés dans plusieurs pays pour contourner la TVA et d'autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds d'origine illégale et en dissimuler la provenance.

Au coeur du dossier : le Sunset Village Private Residences. Ce programme immobilier de luxe, porté par le promoteur Horizons Morocco, s'étend sur 13 hectares près de Marrakech et prévoit 118 villas haut de gamme, un lagon artificiel de 3 000 m², un club-house et un restaurant panoramique. Gims y figure comme partenaire officiel, impliqué dans la conception et le choix des matériaux. Le chiffre d'affaires estimé du projet atteint 100 millions d'euros.

Cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière auraient déjà été mis en examen dans ce dossier. Le rôle exact de Gims dans ce circuit financier reste, à ce stade, à établir. Il est présumé innocent. Son avocat, Me David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.

La voix de Koffi Olomidé : opinion, pas preuve

Dans ce contexte, le chanteur congolais Koffi Olomidé a pris publiquement position. Selon ses déclarations, la France s'acharnerait sur Gims en raison de ses investissements au Maroc plutôt que sur son territoire. Il affirme que son arrestation serait une affaire montée pour le fragiliser. Il soutient que toute l'Afrique est derrière lui.

Ces propos reflètent un sentiment largement partagé sur les réseaux sociaux africains. Ils ne constituent pas des éléments de preuve. Aucune source judiciaire, diplomatique ou documentaire ne corrobore à ce jour la thèse du complot d'État.

Passeport diplomatique et double appartenance : les éléments de contexte

En janvier 2022, Gims et son frère Dadju ont rencontré le président congolais Félix Tshisekedi, qui leur a délivré un passeport diplomatique en qualité d'ambassadeurs de la culture congolaise. C'est avec ce document que l'artiste voyage internationalement. Gims occupe un rôle symbolique d'ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, associé à la promotion de la rumba congolaise.

Ce statut diplomatique ne confère pas l'immunité pénale en France pour des actes de nature privée, notamment des investissements commerciaux. La blanchiment en bande organisée se définit comme le fait de faciliter, par tout moyen, la dissimulation de l'origine illicite de fonds, au sein d'un réseau structuré. C'est ce chef d'enquête qui est retenu ici

La garde à vue pourrait déboucher sur une mise en examen ou sur une libération sans suite. Gims est engagé dans une longue tournée incluant des dates au Vélodrome de Marseille en juin 2027 et dans les plus grands festivals français. Une mise en examen fragiliserait ces engagements commerciaux et artistiques.

Cette affaire illustre une tension structurelle dans l'espace francophone : lorsqu'un artiste africain de notoriété mondiale est mis en cause par la justice française, la frontière entre procédure légale et perception néocoloniale devient un champ de bataille narratif à part entière. La tentation du récit victimaire réel ou instrumentalisé est d'autant plus forte que les faits restent, pour l'heure, partiels.

Gims sera-t-il mis en examen ou cette affaire deviendra-t-elle, quoi qu'il arrive, un symbole durable de la méfiance africaine envers la justice française ?