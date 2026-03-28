Congo-Kinshasa: La MESP lance l'identification des enseignants au Maniema

La Mutuelle de santé des enseignants (MESP) a débuté, jeudi 26 mars à Kindu, l'identification des enseignants du Maniema. Au total, 11 540 enseignants sont attendus pour cette opération dans les deux provinces éducationnelles Maniema 1 et 2.

L'opération, qui est à sa première phase dans la province éducationnelle Maniema 1, débute avec l'identification des enseignants des sous-divisions urbaines de Kasuku, Mikelenge et Alunguli.

Elle permet à chaque enseignant de recevoir une carte de santé pour avoir accès aux soins de santé gratuits avec ses dépendants. Djory Ngandu Muana Lukengo exprime sa joie après avoir été identifié :

« Je suis très heureux, parce que c'est une obligation de me faire identifier ici. En cas de maladie, je vais me rendre à un centre de santé désigné pour me faire soigner. C'est une bonne occasion parce que la santé n'a pas de prix. Et il faut normalement être près d'un centre de santé, veiller à notre santé parce quand on est en bonne santé on va bien travailler ».

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Bénéficiaire lui aussi des services de cette mutuelle, le directeur de le province éducationnelle Maniema 1, Jacques Mutoo Balingene, encourage les enseignants à se faire identifier :

« Je pense que je suis un matériel didactique, puisque j'ai déjà été identifié. J'ai déjà été soigné par la MESP à Mbandaka. Ils (enseignants) n'ont pas à se faire de soucis, puisque la MESP en fait la confiance ».

Ce processus d'identification compte plusieurs étapes. L'enseignant doit d'abord présenter sa carte de service. « S'il n'a pas la carte de service, nous demandons qu'il présente le listing de paie muni de sa carte d'électeur, du permis de conduire ou le passeport, ou encore l'arrêté ministériel, bref, tout autre document qu'il pourrait brandir, par exemple la dernière commission d'affectation », précise le coordonnateur provincial de la MESP, Placide Kalambay.

Selon lui, l'opération d'identification des enseignants est permanente et continuelle.

La mutuelle de santé des enseignants de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, a été officiellement installée mercredi 18 février 2026.