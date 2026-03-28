Congo-Kinshasa: La LIZADEEL alerte sur la recrudescence d'enlèvements dans le territoire de Demba

Une nouvelle vague de kidnappings frappe le territoire de Demba au Kasai-Central. Un jeune d'environ 17 ans a échappé à une tentative d'enlèvement jeudi 26 mars 2026 au quartier Lulangu.

Selon les sources locales, deux personnes non identifiées ont réussi à hypnotiser l'enfant en le plongeant dans un état de perte de connaissance. Alerté, le chef de quartier est intervenu en appelant la police. Le forfait des malfrats a été ainsi déjoué et l'un des présumés kidnappeurs a été appréhendé par la police.

Pour Marcel Masanka, membre de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves (LIZADEEL), cette tentative de kidnapping n'est pas un cas isolé dans la province. Il indique que plusieurs localités de ce territoire font actuellement face à des cas d'enlèvements d'enfants.

Il lance un appel aux parents ainsi qu'aux autorités à veiller davantage à la protection des enfants, surtout à l'approche des congés de pâques :

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« Il y a un mouvement d'enlèvements des enfants. Comme structure qui défend les droits des enfants, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à tous les parents et tous les tuteurs à jouer pleinement leur rôle en tant que gardiens de ces enfants. »

Il invite également les autorités locales à contenir cette insécurité et à veiller à la protection des enfants.